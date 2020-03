Mehr Straftaten - Caffier hält MV dennoch für ein sicheres Land

Schwerin

Die Kriminalität hat in MV wieder zugenommen. Im vergangenen Jahr habe es rund 2,5 Prozent mehr Straftaten gegeben als 2018, erklärte Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) am Dienstag in Schwerin. Dies sei vor allem auf mehr Fälle körperlicher Gewalt und Rauschgiftdelikte zurückzuführen. Auch Tötungsdelikte (inklusive Versuche) seien festzustellen, Wohnungseinbrüche gingen dagegen zurück.

111 329 Straftaten hat die Landespolizei für das Jahr 2019 erfasst, rund 2700 mehr als 2018. Die Aufklärungsrate der Polizei sei auf 62,8 Prozent (2018: 62,2 %) gestiegen. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lag die Zahl aller Straftaten noch rund 120 000 pro Jahr.

Diese Zahlen spiegelten zum einen „erfolgreiche polizeiliche Ermittlungen und Kontrollen wider“, so Caffier. MV sei „ein sicheres Land“. Allerdings sei auch ein Anstieg um 25 Prozent beim Konsum von Cannabisprodukten zu verzeichnen: 8321 Fälle in ganz MV. Dies sei der höchste Stand seit 1993.

Mehr Tötungsdelikte, weniger Fälle von Kinderpornografie

Einen Anstieg gebe es bei sogenannten Straftaten gegen das Leben: 72 Fälle, 22 mehr als im Jahr zuvor. Das heißt: mehr Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung – oder der Versuch dazu. Auch körperliche Gewalt sei MV-weit auf dem Vormarsch: 16 582 Fälle, ein Plus von knapp vier Prozent.

In andere Bereichen sinken die Fallzahlen laut Innenministerium. Bei Sexualdelikten um 1,2 Prozent (1382 Fälle). Erfreulich sei, dass sexueller Missbrauch um gut zehn Prozent zurückgegangen sei, so Caffier, festgestellte Kinderpornografie sogar um 43 Prozent. „Das Problem bleibt aber groß“, sagt der Innenminister. Die Bekämpfung der Kinderpornografie bleibe „ein Schwerpunkt unserer kriminalpolizeilichen Arbeit“. Dafür sei die gerade besiegelte Vorratsdatenspeicherung ein wichtiges Instrument.

Rückläufig seien Diebstähle (30 857 Fälle, minus 1,7 Prozent), hier vor allem von Fahrrädern, aus Büros oder Wohnungen. Landesweit seien im Vorjahr 887 Wohnungseinbrüche ermittelt worden, 2018 waren es noch 1101. Caffiers Fazit: Bürger des Landes seien in den eigenen vier Wänden wieder sichererer.

600 000 Euro via Enkeltrick ergaunert

Der sogenannte Enkeltrick, bei dem Banditen Senioren am Telefon zur Geldübergabe überreden, hat im Vorjahr viele vor allem ältere Menschen in MV beunruhigt. Rund 600 000 Euro hätten Straftäter auf diese Weise ergaunert. Insgesamt sinke die Zahl der Straftaten rund ums Geld und bei Fälschung aber.

Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen blieb 2019 mit rund 42 700 annähernd konstant. Darunter seien 6089 Personen ohne deutschen Pass.

