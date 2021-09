Die Zahl der Crashs in Mecklenburg-Vorpommern ist gegenüber 2020 noch rückläufig. Doch die Risikobereitschaft nimmt spürbar zu. Dekra-Experten werden häufiger zu Unfällen mit Toten und Schwerverletzten gerufen. Bereits 44 Menschen starben seit Beginn des Jahres.

