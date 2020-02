Rostock

Nach mehreren durch ältere Fahrer verursachten schweren Unfällen werden in Mecklenburg-Vorpommern Forderungen nach Tests für Senioren am Steuer laut. „Ohne Autos ist man auf dem Land sozial tot“, sagt Helmut Bode, Vorsitzender des Landesfahrlehrerverbands. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter – was die Fahrtüchtigkeit tendenziell verschlechtert.

Bode spricht sich dafür aus, dass ältere Autofahrer bei der Neuausstellung ihrer Fahrererlaubnis einen bestandenen Sehtest nachweisen müssen. „Das ist unkompliziert und wäre ein guter Anfang“, sagt der Verbandschef. Der aktuelle EU-Führerschein muss alle 15 Jahre erneuert werden – regelmäßige Gesundheitsnachweise sind bislang nur für das Fahren von Bus und Lkw vorgeschrieben.

Zwei Unfälle aus jüngerer Zeit: Vergangenen Sonntagvormittag nahm ein 84-Jähriger Autofahrer in der Nähe von Ribnitz-Damgarten einem 52-Jährigen die Vorfahrt – der Jüngere wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik eingeliefert. Am 18. Januar fuhr eine 82-Jährige in Pasewalk mit ihrem Wagen über eine rote Ampel, stieß erst mit einer Radfahrerin und 50 Meter weiter im Gegenverkehr mit einem Pkw zusammen. Bilanz: Zwei Schwerstverletzte, die Verursacherin erlitt nur leichte Blessuren.

Wachsendes Problem

Unfälle mit Älteren nehmen zu: Laut Polizeistatistik haben in MV die Über-65-Jährigen die 25- bis 35-Jährigen als häufigste Unfallverursacher abgelöst. „Das Problem wird größer, weil die Personengruppe größer wird“, sagt Christian Hieff, Sprecher des ADAC in Hamburg. Gemessen an ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung seien Ältere aber nicht häufiger in Unfälle verwickelt als Junge, sondern seltener.

Lesen Sie auch: Kommentar: Fitnesstests für ältere Autofahrer wären richtiger Schritt

Bei der durchschnittlichen Fitness gibt es mit 75 Jahren einen Wendepunkt, so der Experte des Verkehrsclubs. Auch wenn viele Hochbetagte noch immer souverän und sicher unterwegs sind, mehren sich ab dieser Schwelle statistisch gesehen die Beeinträchtigungen. Regelmäßige Gesundheitstest, wie sie in Großbritannien, Tschechien und Spanien für Ältere Pflicht sind, brächten eher wenig. Hieff: „Die Zeit zwischen den Tests ist lang, im Alter kann sich der Gesundheitszustand sehr schnell verändern.“

MV abgehängt beim Nahverkehr

Großen Nachholbedarf sieht der Automobilclub beim öffentlichen Nahverkehr: Bei einer Umfrage des ADAC gaben 70 Prozent der Einwohner von MV an, dass der ländliche Raum in Bezug auf Mobilität abgehängt ist. Das ist der schlechteste Wert aller Bundesländer. 78 Prozent sehen Nachholbedarf bei Mobilitäts- und Fahrdienstangeboten.

Hans-Joachim Hacker, Präsident der Landesverkehrswacht, setzt auf Freiwilligkeit. Insbesondere Angehörige und Ärzte sollten ältere Kraftfahrer, die ihre Fahrtüchtigkeit überschätzen, davon überzeugen, von sich aus den Führerschein abzugeben. „Wir brauchen unbedingt mehr Aufklärung“, sagt Hacker. Gesundheitstests für bestimmte Altersgruppen hält er für rechtlich nicht machbar. „Das wäre Altersdiskriminierung. Wir können da nicht mehr tun, so traurig das auch ist.“

Mehr zum Thema:

Von Gerald Kleine Wördemann