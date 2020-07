Schwerin

Die Landesregierung hat zur Unterstützung der Tourismus-Wirtschaft in MV eine knapp 200 000 Euro teure Werbekampagne gestartet, die ausschließlich mit Fördergeldern der Europäischen Union bezahlt wird. „Das Magazin dient der Werbung für das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. Es geht thematisch deutlich über reine Tourismus-Werbung hinaus“, begründet Regierungssprecher Andreas Timm die Investition.

In dem hochwertig produzierten, digitalen Magazin, das durch überregionale Medien und Kanäle wie die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, Google sowie verschiedene Social-Media-Plattformen verbreitet wird, wirbt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) für den Urlaub im Nordosten.

Anzeige

197 000 Euro aus EU-Fördermitteln

„Seit Ende Mai können wir die einmalige Schönheit unseres Landes, Meer und Seen, Natur- und Kulturlandschaften wieder mit Ihnen teilen. Mit diesem digitalen MV-Magazin möchten wir Ihnen zeigen, dass Mecklenburg-Vorpommern so faszinierend ist wie eh und je“, schreibt Schwesig im Editorial. Der Vorsitzende des Landtourismusverbandes, Tobias Woitendorf, kommt als Gastautor zu Wort: „Wir – Gäste und Gastgeber – wollen die Erfolgsgeschichte des Tourismus nicht nur in diesem Sommer gemeinsam weiterschreiben und noch besser werden: ,Wir sind Urlaubsland’ – im Einklang mit Mensch und Natur. Seien Sie also herzlich willkommen zwischen Ostsee und Seenplatte.“

Weitere OZ+ Artikel

Weder der Landestourismusverband noch der Hotel- und Gaststättenverband haben sich finanziell an dem Projekt beteiligt. Dem Regierungssprecher zufolge beliefen sich die Gesamtkosten exakt auf 197 000 Euro. Die eingesetzten Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und sind demnach öffentliche Gelder aus Steuereinnahmen.

Im Fokus stehen Leser, die nicht im Nordosten zu Hause sind. Herausgeberin des Magazins ist die Staatskanzlei, die die Berliner Werbeagentur A&B One Digital mit dem Projekt beauftragt hat. Die Agentur hat bereits mehrere Kampagnen für die Landesregierung entwickelt – inklusive des Slogans „MV tut gut“.

„Wir sind Urlaubsland“

Timm betont, dass das MV-Magazin eine regelmäßig erscheinende Publikation sei, die vom Landesmarketing verantwortet werde. Schwesig hatte die Werbe-Abteilung der Landesregierung im Jahr 2017 dem damaligen Finanzminister Mathias Brodkorb ( SPD) nach einer umstrittenen „Oben ohne“-Kampagne für die Hochschulen entzogen und der Staatskanzlei zugeordnet.

Lesen Sie auch: Oben-ohne-Werbung: Hochschulen in MV stoppen Werbung des Landesmarketings

Das MV-Magazin erscheine zwei- bis dreimal jährlich mit gesetzten Rubriken (Land, Leben, Zukunft) und jeweils einem aktuellen Schwerpunktthema, teilt Timm mit. Und weiter: „Das aktuelle Magazin hat sich an diesem Schema orientiert. Schwerpunktthema für diese Sommer-Ausgabe war das Thema ,Sicherer Tourismus’. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl an Themen beleuchtet, die MV als Land zum Leben und Arbeiten darstellen.

Im Heft finden sich unter anderem das Porträt der Unternehmerin und Frau des Jahres, Katharina Clausohm, das Jubiläum 30 Jahre Nationale Naturlandschaften, ein Beitrag über moderne Technologien aus Mecklenburg-Vorpommern sowie die Vorstellung sozial engagierter Ehrenamtlicher im Beitrag ,MV hält zusammen’. Das Magazin geht inhaltlich also weit über das Schwerpunktthema hinaus.“

Lesen Sie auch: Von wegen Urlauberansturm in Corona-Zeiten: Viele Zimmer in MV sind noch frei

Ein erheblicher Teil der aktuellen Beiträge beschäftigt sich beim genaueren Hinsehen aber entweder mit den Schönheiten, die MV zum Tourismusland machen, oder damit, wie unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ein schöner Urlaub gelingen kann. Gleich zwei verschiedene Beiträge auf der digitalen Titelseite sind überschrieben mit: „Wir sind Urlaubsland“.

Linke: „Geringe Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen“

Auf die Frage, ob die Ministerpräsidentin befürchtet, dass ohne die Werbung in diesem Sommer womöglich zu wenige Gäste MV als Urlaubsziel gewählt hätten, antwortet Timm: „Nein. Die Sicherheit für Touristen, Beschäftigte in der Tourismusbranche und Einheimische ist für Mecklenburg-Vorpommern ein wichtiges Thema und ein Faktor im Wettbewerb der Tourismusregionen.“

OZ-Kommentar zum Tourismus: Politik muss Branche auch über die Saison helfen

Die Linke im Landtag mahnt: „In der Corona-Krise hat auch das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern stark gelitten. Es ist deshalb vernünftig und angebracht, wenn die Landesregierung nun Geld in die Hand nimmt, um die stark gebeutelte Branche zu unterstützen. Das kann aber nur eine Seite der Medaille sein. Zugleich darf es in der Tourismusbranche kein ‚Weiter so‘ geben. Nach wie vor sind geringe Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen leider noch verbreitet. Hier steht die Branche in der Pflicht, für Verbesserungen zu sorgen“, sagt Fraktionschefin Simone Oldenburg.

Lesen Sie auch: Schwesig nimmt Brodkorb das Landesmarketing weg

Von Benjamin Fischer