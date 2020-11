Mehr als 100 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in MV – aber die Inzidenz sinkt 

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Informationen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in den vergangenen 24 Stunden 117 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das geht aus dem Bericht vom Mittwoch hervor. Im gleichen Zeitraum sind Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zufolge 136 Personen von ihrem Infekt genesen. Auch die Inzidenz im Land und in vielen Regionen ist geringer als am Dienstag.

Die meisten neuen Fälle verzeichneten die Landkreise Vorpommern-Greifswald (29) und Nordwestmecklenburg (23). Auch in den Landkreisen Rostock (18), Vorpommern-Rügen (17), Mecklenburgische Seenplatte (10) und der Hansestadt Rostock (10) gab es zweistellige Werte bei den Ansteckungen. Vergleichsweise wenig hat sich das Virus seit Dienstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim (6) und Schwerin (4) verbreitet.

MV hat jetzt nur noch drei Corona-Risikogebiete: Die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen weisen jeweils eine 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen) von mehr als 50 auf. Schwerin liegt mit einem Wert von 45 inzwischen wieder darunter. Die Inzidenz für ganz MV sinkt von 46,1 auf 43,3.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Land hat die 4000-er Marke überschritten und beträgt jetzt 4028. Davon gelten 2512 Menschen als genesen, 34 sind an oder mit Corona gestorben. Bisher werden oder wurden 320 Personen und damit elf mehr als am Dienstag im Krankenhaus behandelt, davon 43 auf einer Intensivstation (ITS). Seit dem Vortag kamen zwei Patienten mit schweren Verläufen auf eine ITS.

