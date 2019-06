Rostock

Ob am Strand, in Parks oder der heimischen Gartenhecke: Der Distelfalter fliegt voll auf MV. Überall sind die bunten Schmetterlinge aktuell zu entdecken. „Eine solch gehäuftes Vorkommen gibt es aber nur alle paar Jahre“, weiß Prof. Ludwig Jonas.

Der Biologe aus Warnemünde hat in seinem Garten hunderte dieser Schmetterlinge entdeckt und sich daran erfreut. „Neben den Ochsenzungen sind es besonders die Ligusterhecken, welche die Falter magisch anziehen“, so Jonas. Der Nektar wirke für die Insekten wie ein Energiedrink, beflügele sie geradezu.

Die bekanntesten Schmetterlinge in MV und wo sie zu finden sind:

Und das brauchen die Falter auch, denn hinter ihnen liegt bereits ein langer Weg. „Der Distelfalter ist hier nicht heimisch, sondern kommt aus dem Mittelmeergebiet. Solche Masseneinflüge nach Deutschland und vor allem an die Küste passieren aber nur bei ganz speziellen Wetterbedingungen und Windrichtungen“, weiß Prof. Jonas. Voraussetzung seien ideale Bedingungen für die Entwicklung der Raupen zu Schmetterlingen in den südlichen Gefilden.

Da die Falter momentan auch hier ein gutes Nahrungsangebot vorfinden, würden es einige sogar noch weiter schaffen und über die Ostsee bis nach Dänemark fliegen, weiß der Schmetterlingsfreund.

Blass und mit kaputten Flügeln nach der langen Reise

„2009 gab es hierzulande so ein Naturerlebnis schon einmal“, weiß Ulf Bähker vom Naturschutzbund ( Nabu). Das Besondere sei, dass die Distelfalter, die gerade in MV zu beobachten sind, bereits tausende Kilometer Reise hinter sich haben. „Deshalb sehen viele davon schon so blass aus und haben zum Teil kaputte Flügel“, sagt Bähker, zu dessen Aufgabengebiet auch der Tagfalterschutz gehört.

Die Wanderfalter seien auch deshalb so auffällig, weil gerade bis auf die Weißlinge nicht so viele andere Schmetterlinge unterwegs sind. „Das Jahr beginnt so im April mit den Frühlings-Schmetterlingen wie dem Aurorafalter. Dann ist ein bisschen Pause, bis die heimischen Sommerfalter wie zum Beispiel die Tagpfauenaugen sich fertig entwickelt haben“, weiß Bähker.

Der Distelfalter, der eine Spannweite zwischen viereinhalb und sechs Zentimetern hat, sei ein Kosmopolit und käme außer in Südamerika und der Arktis auf jedem Kontinent vor. „Diese Einwanderer sind aber sehr willkommen, wir freuen uns darüber. Und sie nehmen uns auch nichts weg – außer ein bisschen Nektar“, so Bähker augenzwinkernd. Für Mensch, Tier und die Landwirtschaft sei der Falter ungefährlich.

Insektenwiesen helfen vor allem den heimischen Faltern

Laut des Experten sei das Massenaufkommen der Vierflügler aber nicht damit zu begründen, dass hierzulande mehr Insektenwiesen angelegt werden. „Die Falter, die jetzt hier auftauchen, sind ja im Mittelmeerraum geschlüpft, teilweise sogar in Afrika. In diesem Jahr stammen sie wohl aus Südosteuropa, wo es offenbar gute Bedingungen für sie gab.“

Die Zunahme von Blühwiesen in MV sei dennoch positiv zu bewerten. „Denn es ist immer gut, die natürliche Vielfalt zu unterstützen und wir sorgen damit für Nahrung der einheimischen Falter, die wir sonst vielleicht verlieren“, sagt Bähker. Deshalb sei es schlecht, „wenn die Politik bei diesem Thema nur auf Freiwilligkeit setzt“ und nicht entsprechende Vorgaben an die Landwirte macht.

Im Herbst machen die Schmetterlinge wieder die Flatter

Distelfalter leben maximal ein Jahr. Nachdem sie tausende von Kilometern zurückgelegt und dabei Höhen von bis zu 2500 Metern überwunden haben, sorgen sie hierzulande für eine neue Generation, indem sie Eier ablegen – gern auf Brennnesseln oder Disteln, was den Faltern den Namen gab. „Das Faszinierende dabei ist: Ohne zu wissen, wo sie eigentlich herkommen, zieht es die zweite Generation der Distelfalter im Herbst wieder zurück in den Süden“, erklärt Ulf Bähker. Denn Frost vertragen die Insekten nicht – wer nicht rechtzeitig die Flatter macht und es noch vor dem Winter über die Alpen schafft, gehe zugrunde.

Noch rund 89 Arten in MV heimisch

Laut Ulf Bähker gab es einmal 109 verschiedene Arten von Tagfaltern in MV. „Einige sind aber bereits ausgestorben, sodass wir aktuell noch bei etwa 89 Arten sind“, sagt er. Die Zahl der Nachtfalter gehe dagegen in die Tausenden. „Dazu gehört auch alles, was man gemeinhin so als Motte abtut.“ Wer möchte, könne sich an einem freiwilligen Monitoring des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung beteiligen und bei der Beobachtung der Schmetterlinge helfen.

Claudia Labude-Gericke