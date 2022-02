Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Sonntag 1414 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – deutlich mehr als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land steigt. Neben den Vorpommern-Kreisen befindet sich nun eine weitere Region drei Tage lang in Folge in der Warnstufe Rot.