Rostock

207 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in MV gemeldet – 102 weniger als am Mittwoch eine Woche zuvor. Sieben Menschen sind seit Dienstag mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben. Die meisten von ihnen stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald (4). Zwei Todesfälle sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgetreten, einer im Landkreis Rostock.

Die meisten Neuansteckungen (95) am Mittwoch gab es den Gesundheitsbehörden zufolge in Vorpommern-Greifswald. 26 Menschen haben sich an der Mecklenburgischen Seenplatte mit Corona infiziert, 19 im Landkreis Vorpommern-Rügen. Jeweils 17 neue Ansteckungen wurden in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg registriert. 15 Corona-Fälle wurden aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeldet, 13 aus der Landeshauptstadt Schwerin. Die wenigsten Neuansteckungen (5) gab es erneut in Rostock.

Inzidenz sinkt – 604 Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie

Die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt um 5,9 auf 70,7. Auch in vielen Regionen des Landes gehen die Werte zurück, Rostock liegt mit einem Wert von 23,9 nun unter der 25er-Marke.

Schätzungen zufolge sind derzeit 2633 Menschen in MV mit Corona infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 604 Personen im Land mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 360 Infizierte, 17 mehr als am Dienstag, werden aktuell im Krankenhaus behandelt. 72 (+4) von diesen liegen auf einer Intensivstation.

Von OZ