Mehr freie Montage in MV: SPD will Ausgleich, wenn Feiertage aufs Wochenende fallen 

Mehr freie Tage für Arbeitnehmer will die SPD in MV einführen. Die Partei kündigt an, sogenannte Kompensationstage zu prüfen: Wenn frei bewegliche Feiertage im Nordosten auf einen Sonnabend oder Sonntag fallen, solle es Ausgleich am nächsten Werktag geben. Die SPD will auch den 8. März, den Internationalen Frauentag, zusätzlich zum Feiertag in MV erheben – zu ändern über das Feiertagsgesetz des Landes.

„Arbeitsfreier Tag als Ausgleich für Feiertage, die auf Sonnabend oder Sonntag fallen.“ Diese Nachricht hat die SPD am Montag in den sozialen Medien verschickt. Botschaft: Werden Arbeitnehmer wegen des Wochenendes um einen Feiertag gebracht, dann sollte es Ausgleich am folgenden Montag geben. Ein solcher Passus findet sich auch im SPD-Programm zur Landtagswahl.

SPD-General: Mehr Erholungszeit für Beschäftigte

„Feiertage sind wichtig“, sagt SPD-Generalsekretär Julian Barlen. „Sie dienen der Würdigung des Anlasses und der Erholung der Beschäftigten mit wertvoller Zeit für Familie und Freunde.“ Die SPD wolle die Regeln in MV verbessern. Geprüft werde, ob es für bewegliche Feiertage Ausgleich geben könnte – wie in anderen Ländern Praxis. Die Regel solle auch für Kita-Kinder und Schüler gelten.

„Wahnsinn“, reagiert Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock. Er könne den Vorschlag kaum fassen, denn viele Firmen hätten immer noch massiv mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Er gönne jedem Arbeitnehmer freie Tage. Aber: Weitere würden „auf Kosten der Unternehmer“ gehen, die an betreffenden Tagen keinen Umsatz machen würden. Laut IHK geht mit jedem zusätzlichen Feiertag in MV im Schnitt Wirtschaftsleistung von 56 Millionen Euro verloren. Basis seien Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft.

Ablehnung auch von Lars Schwarz, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. „Ich warne davor, Unternehmen weiter zu belasten.“ MV liege schon jetzt bei der Wertschöpfung am Ende des Bundesländervergleichs.

In den kommenden Jahren hätte die SPD-Idee unterschiedliche Auswirkungen: 2022 würde es den 1. Januar, 1. Mai und 25. Dezember betreffen, die auf einen Sonnabend oder Sonntag fallen. Der 8. März als zusätzlicher Feiertag käme hinzu. 2023 wäre der 1. Januar ein Feiertag am Wochenende, 2024 kein Tag, 2025 der 8. März, 2026 der 26. Dezember. Im Jahre 2027 gäbe es fünf zusätzliche freie Tage: für den 1. Mai, 3. Oktober, 31. Oktober, 25. und 26. Dezember.

Gewerkschaften begrüßen den Vorstoß

CDU-Landeschef Michael Sack vermutet Wahlkampftaktik bei der SPD. „Ich erwarte angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, etwas mehr Ernsthaftigkeit“, so Sack. „Demnächst fordert die SPD vermutlich zusätzliche Urlaubstage.“ Die Wirtschaft brauche Zeit, um sich von Corona zu erholen.

Lob kommt dagegen von Gewerkschaften. „Wir begrüßen das“, so Heiko Messerschmidt, IG Metall. „Den Beschäftigten durch mehr freie Tage den Druck des Arbeitslebens zu nehmen, ist ein guter Ansatz.“ Ingo Schlüter, DGB Nord, erklärt: „Die Feiertage sind von den Beschäftigten längst erwirtschaftet worden.“ Ein Zeitausgleich wäre da nur fair.

