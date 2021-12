Mehr häusliche Gewalt und Missbrauch in MV: Pegel besorgt um Kinderschutz

Schwerin

Der Bericht für die Jahre 2020 und 2021 weist auf steigende Fallzahlen bei der häuslichen Gewalt sowie Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften in Mecklenburg-Vorpommern hin.

Zudem hat den Angaben zufolge die Anzahl an Trickstraftaten im ersten Halbjahr 2021 stark zugenommen: Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl um 469 auf 1584 polizeilich bekannte Fälle angestiegen. Dabei seien die Kriminellen häufiger erfolgreich gewesen als noch im vergangenen Jahr. Während der Gesamtschaden durch Trickbetrüger sich im Nordosten 2020 insgesamt auf 640 000 Euro belief, so waren es laut Bericht in diesem Jahr bereits 1 786 000 Euro. Die Betrüger gaben sich demnach besonders häufig als Bankmitarbeiter, Polizisten oder Anwälte aus.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das gesamtgesellschaftliche Netzwerk, mit dem der Landesrat im Bereich der Kriminalprävention zusammenarbeitet, hält die Krisenzeit nach Pegels Worten jedoch aus: „Wir sind da, wir sind sichtbar, wir sind aktiv und versuchen, uns mit aller Kraft – ob im Opferschutz, in der kommunalen Prävention, im Extremismus, der Seniorensicherheit oder im Sport – für die Gewaltprävention einzusetzen“, so der Minister.

Von dpa