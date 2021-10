Mehr tödliche Badeunfälle in MV: Wen es vermehrt trifft und woran es liegt

Rostock

Trauriger Spitzenplatz für die Küste: In Mecklenburg-Vorpommern hat es in diesem Jahr deutlich mehr Badetote gegeben als noch 2020. Laut Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben bis heute 27 Menschen an der Ostsee sowie in Flüssen und Seen ihr Leben verloren. im Verojahr ertranken 21 Menschen – sechs weniger als 2019. Vier Opfer seien Frauen und 17 Männer gewesen. In der Ostsee ertranken demnach elf Menschen und in Binnengewässern zehn.

Während die Zahlen im Rest der Republik in diesem Sommer leicht sanken, kam es in MV zu einer deutlichen Zunahme. „Und das nicht, wie befürchtet, bei den Kindern, die aufgrund von Corona keinen Schwimmunterricht hatten“, sagt Martin Holzhause, stellvertretender Sprecher der DLRG.

Vielmehr seien es vermehrt ältere Menschen gewesen, die im Wasser ums Leben kamen. „Allein im Juni gab es drei Todesfälle von Personen über 70 Jahre“ – sagt Holzhause. Die Gemeinsamkeit: Alle waren Urlauber. „In dem Monat gab es die erste und quasi fast einzige richtige Hitzewelle. Wenn es dann draußen heiß ist, die Ostsee aber nur 15 Grad hat, dann steigt die Zahl der Badeunfälle“, weiß der Profi von der DLRG.

Und das nicht nur, weil bei Hitze mehr Menschen Abkühlung an den Stränden und Seen suchen. „Wenn man nach dem langen Sonnenbad total erhitzt direkt ins Wasser springt, kann das schnell gefährlich werden“, so Holzhause. Das gelte für Menschen jeden Alters, aber vor allem für jene, die vielleicht schon gesundheitliche Vorerkrankungen haben. „Manche wissen ja auch nicht, dass sie Probleme haben“, sagt er. Deshalb gelte immer: Wer ins Wasser geht, sollte den Körper erst einmal daran gewöhnen und sich nicht direkt in die Fluten stürzen.

Mehr Aufklärung für Ältere

Bei den tödlichen Badeunfällen dieses Jahres seien auffällig viele Menschen über 50 Jahre dabei gewesen, heißt es von der DLRG, die für ihre Saisonbilanz neben Polizeiberichten natürlich auch eigene Artikel auswertet. Oft sei es auch so, dass gerade Urlauber ihre Schwimmfähigkeiten überschätzen. „Nicht nur weil die Ostsee andere Temperaturen hat als das Schwimmbad in der Heimat“, so Holzhause. Durch die Pandemie seien auch viele Badeanstalten geschlossen gewesen – möglich, dass dadurch einigen Personen auch die Übung fehlte.

Für die Rettungs-Profis ergeben sich aus den neuesten Zahlen auch Konsequenzen: „Nämlich dass wir unsere Aufklärungsarbeit nicht nur auf die Kinder fokussieren, sondern auch auf die Gruppe der Älteren“, sagt Martin Holzhause. Empfehlenswert sei immer, an bewachten Stränden zu baden. „Dort bleiben Unfälle zwar auch nicht aus, aber im Zweifel ist schneller jemand da, der helfen kann.“ Auch die Beachtung der Baderegeln sei ein entscheidender Faktor. „Wir hatten einen Fall, wo ein 54-Jähriger auf Rügen bei hohem Wellengang baden gegangen und ertrunken ist. Dabei wehte am Badestrand eine rote Flagge“, sagt er. Nicht zu empfehlen seien auch heimliche nächtliche Schwimmeinheiten in den Seen. „Besser ist es, dort zu baden, wo auch andere Menschen sind, die im Ernstfall die 112 oder vor Ort Hilfe rufen können.“

Von Claudia Labude-Gericke