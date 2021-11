Testorf-Steinfort

Ein Schaden von vermutlich mehreren hunderttausend Euro ist am Freitagabend bei einem Lagerhallenbrand in Testorf-Steinfort (Landkreis Nordwestmecklenburg) entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen am Freitagabend bereits Teile der Halle sowie zwei Landmaschinen in Flammen, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Hitzeentwicklung wurden unter anderem weitere landwirtschaftliche Maschinen stark beschädigt.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Testorf-Steinfort, Rüting, Upahl, Mühlen Eichsen und Grevesmühlen gelöscht werden.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei konnte keine abschließende Angabe zur Brandursache getätigt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Brandursachenermittlers an. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Wismar.

Von RND/dpa