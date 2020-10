Mehrgenerationenhaus in Lütten Klein bekommt neue Außenanlage

Lütten Klein

Im Innenhof des Mehrgenerationenhauses in Lütten Klein sind schwere Maschinen angerückt. Der rote Flachbau bekommt ein neues Spielhaus, eine Nestschaukel und eine kleine Tischtennisanlage. Im Rahmen einer Befragung vor zwei Jahren konnten Anwohner und Besucher ihre Wünsche und Vorstellungen äußern. Geschäftsführerin des Vereins „In Via“ Daniela Wild und das Team um Projektleiterin Katy Volgmann sichteten die Einreichungen. Weil Spielmöglichkeiten für die kleinen Gäste fehlten, fiel die Entscheidung auf neue Geräte. Die finanziellen Mittel dafür konnte das gemeinnützige Zentrum mit Unterstützung vom Landtagsabgeordneten Rainer Albrecht einwerben. „Nun beginnen wir nach langer Planung endlich mit der Umsetzung“, freut sich Daniela Wild. Der Spatenstich zum Baustart fand am 26. Oktober statt.

Seit 2007 ist das Lütten Kleiner Begegnungszentrum ein Treffpunkt für alle Generationen. Dass hier keinesfalls nur ältere Menschen zusammenfinden, betont Katy Volgmann vom Stadtteil- und Begegnungszentrum. „Das Alter unserer Besucher spiegelt alle Generationen wider“, so Volgmann. Und weil auch so viele Kinder und Jugendliche in dem Zentrum einen Ort der Begegnung finden, sollen neue Spielbereiche und eine Tischtennisplatte das Ambiente verschönern. „Die Gestaltung unserer Außenfläche ist uns ein Anliegen und ohne die Förderung des Landes nicht möglich“, sagt Daniela Wild. Die Fördermittel werden aus dem sogenannten Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt. Landtagsabgeordneter Rainer Albrecht half bei der Einreichung des Konzeptes und dem Ausfüllen der richtigen Formulare und Anträge. 40.000 Euro konnten so für die Neugestaltung der Außenfläche des Hauses eingeworben werden. Eine weitere Umgestaltung soll mit 20.000 Euro gefördert werden.

57.000 Besucher, Familien, Senioren, Jugendliche und Kinder, Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund finden im Lütten Kleiner Mehrgenerationenhaus jährlich einen Ort zum Verweilen und Wohlfühlen. Für eine freundliche Atmosphäre und viele Angeboten sorgen 19 Mitarbeiter und 65 ehrenamtliche Helfer. „Wir suchen immer Menschen, die sich für uns und einen gemeinnützigen Zweck engagieren wollen“, rufen Volgmann und Wild auf. Das Begegnungszentrum lädt am 30. Oktober zum Herbstleuchten ein.

Von Lea-Marie Kenzler