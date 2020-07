Mehrheit der OZ-Leser spricht sich für Öffnung der Weihnachtsmärkte aus

Rostock

Noch rund fünf Monate bis Weihnachten, doch die Debatte um die Öffnung des Rostocker Weihnachtsmarktes in Corona-Zeiten ist unter OZ-Lesern bereits in vollem Gange. In einer Arbeitsgruppe der Landesregierung werden derzeit Konzepte erarbeitet, wie ein Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten aussehen könnte. Eine endgültige Entscheidung soll in zwei Wochen fallen.

Eine große Mehrheit, die sich in den sozialen Medien der OSTSEE-ZEITUNG an der Diskussion beteiligt, spricht sich dafür aus, dass der Markt stattfinden solle, aber es gibt auch Gegenstimmen.

„Ich bin für die Öffnung der Weihnachtsmärkte “

Jana Uschkurat findet: „Wir alle müssen dieses Jahr auf so viel verzichten, aber wenigstens die Weihnachtsmärkte sollten öffnen. Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmärkte ist unvorstellbar. Jeder kann für sich dann selber entscheiden, ob er hingeht oder nicht.“ Hella Lange notiert: „Ich bin für die Öffnung der Weihnachtsmärkte“ – ginge selbst mit Maske und genügend Abstand.

Viviane Luschas moniert: „Wer hier ,nein’ schreit, kann ja einfach fern bleiben. Ich bin auf jeden Fall für Weihnachtsmärkte, wenn die Zahlen so bleiben wie die ganze Zeit schon.“ Vicki Müller ist überzeugt: „Eine Umsetzung ist möglich. Weihnachtsmärkte können vergrößert werden, sprich die Buden können weiter auseinander gestellt werden. Wenn der ursprüngliche Platz nicht ausreicht, muss man auf Nebenstraßen ausweichen. Maskenpflicht. Verzehren von Speisen und Getränken nur an Stehtischen. Ein Hygienekonzept erstellen und so weiter.“

Ein Leben mit Corona ist möglich

Helmut Augustyniak verkürzt seine Haltung auf jene Formel: „Leben, ja oder nein. Das ist hier die Frage. Corona ist da, da gibt es keine Diskussion. Ist aber verstecken der richtige Weg? Nein! Wir lernen es nicht, mit Gefahren umzugehen, wenn es zu allem verbindliche Verordnungen und Regelungen von oben gibt. Richtungsweisende Informationen und Hinweise sind richtig und notwendig. Die Betreiber der Märkte sollten diese so organisieren, dass sie im Geschäft bleiben. Die Besucher sollten sich so verhalten, dass sie möglichst gesund bleiben. Die Ordnungskräfte sollten für die Ruhe und Sicherheit sorgen. Corona ist da. Jeder hat die Möglichkeit, sich von Corona beherrschen zu lassen oder mit Corona zu leben.“

Katja Kaiser stellt sich vor, wie schön es wäre, „wenn man über die Märkte ziehen kann. Da MV coronafrei sein soll, verstehe ich die Frage gar nicht, ob Weihnachtsmarkt oder nicht.“ Riekchen Voss fordert ein Ende der Enthaltung. „Wenn der nun auch noch abgesagt wird, ist das eine Katastrophe. Wir müssen ja wieder zur Normalität übergehen.“

„Wenn Veranstaltungen abgesagt werden, dann alle“

So hält es auch Christiane Teichmann: Auf jeden Fall solle der Rostocker Weihnachtsmarkt stattfinden, so Teichmann. Weiter schreibt sie: „Die Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt mit seinem herrlichen Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein und allen anderen Leckereien ist doch keine Freude auf Weihnachten.“ Mit Hannes Schirrmeister spricht sich ein weiterer Leser für die Öffnung aus: „Sicher. Die Zahlen sind seit Wochen rückläufig. Irgendwann muss man auch mal wieder was veranstalten. Ist ja klar, dass die Leute langsam durchdrehen.“

Karin Wien betont indes: „Eine Entscheidung kann man nur kurzfristig treffen, heißt: abwarten. Die Viruszeit kommt erst.“ Lisa Schwaß ist der Meinung, er könne einmal ausfallen. „Es ist eh jedes Jahr dasselbe. Weihnachtsstimmung kommt dabei schon lange nicht mehr auf. Wenn Veranstaltungen abgesagt werden, dann auch alle.“

Von Juliane Lange