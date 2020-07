Konjunktur-Paket - Mehrwertsteuer-Senkung in MV: So wird sie an die Kunden weitergegeben

Seit dem 1. Juli gilt die niedrigere Mehrwertsteuer. Damit soll in der Corona-Krise der Konsum angekurbelt werden. Einige Händler in MV preisen die Nachlässe direkt an den Waren aus, andere gewähren Rabatte an der Kasse. Der Handelsverband kritisiert unterdessen den großen Aufwand.