„Mein Baum für unsere Zukunft“: So werden trotz Corona die ersten Bäume gepflanzt

Das Bundeskleingartengesetz ist streng: Es verbietet den Laubenpiepern, in ihren Häuschen im Grünen zu übernachten und zu leben. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist das egal: Kommt die Corona-Ausgangssperre, will er das Gesetz in der Hansestadt aushebeln. Dafür nennt er einen triftigen Grund.