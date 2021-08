Am Dienstagmorgen ist die „Mein Schiff“ 1 erstmals mit über 1000 Passagieren in Warnemünde eingelaufen. Ob das gelungen ist und wie Gäste und Kapitän die achttägige Reise unter Pandemiebedingungen erlebt haben, schildern sie der OZ. Tui will Rostock nun häufiger ansteuern.