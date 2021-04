Zinnowitz

Der Tourismusverband Insel Usedom (TVIU) bricht jetzt eine Lanze für die kleinen Vermieter, die wegen des weiter andauernden Lockdowns wie die Hotels und Pensionen keinerlei Einnahmen haben, aber zudem auch noch keinen Anspruch auf Hilfen haben. Immerhin leben 80 Prozent der Menschen auf Usedom direkt oder indirekt vom Tourismus.

In einem Brief hat der Verband die Landesregierung in Schwerin aufgefordert, auch den Kleinvermietern zu helfen. Denn die zu beantragenden Überbrückungshilfen sind für viele nicht zugänglich, da die Privatvermieter nicht gewerblich organisiert sind. Kreditzahlungen und laufende Kosten der Vermietungsobjekte bestehen aber weiterhin. Zu diesen Ferienwohnungsvermietern gehören häufig auch Einwohner der Insel, die zu großen Teilen aufgrund der aktuellen Situation nur Kurzarbeitergeld beziehen und bei denen nun zusätzlich seit Monaten die Einnahmen durch die Ferienwohnungsvermietung wegfallen.

Einer dieser Vermieter ist Dirk Ladenthin, Vermieter von zwei kleinen Ferienwohnanlagen mit insgesamt neun Wohnungen im Haupterwerb auf der Insel Usedom. Er selbst hat an die Ministerpräsidentin, an den Wirtschaftsminister und den Finanzminister geschrieben. Mit Bundestagsmitglied Philipp Amthor (CDU) hat er per Videokonferenz gesprochen, um auf die prekäre Lagen von Menschen wie ihn aufmerksam zu machen.

Amthor hört sich Sorgen des Vermieters persönlich an

„Unserer Familie lebt mehrheitlich von unseren Mieteinnahmen aus diesen Beherbergungsstätten. Der Betrieb wurde von mir in den letzten 20 Jahren aufgebaut. Die Häuser habe ich selbst gebaut. Wir dürfen seit sechs Monaten nicht vermieten. Unsere Herausforderung ist, dass es null Euro Anspruch auf Bundes- oder Landeshilfen oder Umsatzerstattungen gibt, weil wir kein Gewerbebetrieb mit Frühstück und Rezeption sind, sondern nur die Wohnungen vermieten“, schildert der Zinnowitzer.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit den derzeitigen Regelungen bringe die Politik die privaten Ferienvermieter und damit auch Familie Ladenthin sowie viele andere Familien in MV willkürlich in eine sehr ernste wirtschaftliche Notlage, „denn die Fixkosten der Wohnanlage laufen weiter, können aber ohne jegliche Einnahmen nicht gedeckt werden“, macht Dirk Ladenthin deutlich. Um über die Runden zu kommen, habe er nun bereits Rücklagen angegriffen, die für das Studium seines Sohnes gedacht waren.

„Gäste aus privaten Unterkünften konsumieren vom Supermarkt über die Gastronomie bis zum Fahrradverleih erheblich hier und tragen zur Stärkung der heimischen Wirtschaft bei,“ sagt er. Dirk Ladenthin fordert daher dringend Hilfe für die kleinen Ferienwohnungsvermieter wie ihn, um deren Existenz zu sichern. Zumindest Amthor sicherte zu, sich darum zu bemühen, einen Teil der privaten Ferienvermieter im neuen Härtefallfonds mit zu berücksichtigen.

Von Cornelia Meerkatz