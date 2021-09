Mühlengeez

Wer sich noch fragt, wie ausgerechnet eine Agrarschau jährlich tausende Besucher anlocken kann, dem sei folgende Szene beschrieben: Sechs Gänse marschieren lässig über eine Wiese, sanft dirigiert von einem dünnen Weidenstöckchen. Aus der Ferne rollt eine Kutsche, gezogen von drei Pferden, heran. Ach nein, es sind zwei Pferde, das dritte ist ein Fohlen. Es läuft ohne jedes Zaumzeug munter nebenher. In der Ferne blöken Schafe.

So geht es am Donnerstagmorgen auf dem sogenannten Vorführplatz kurz vor Eröffnung der inzwischen 30. Mela zu. Die einen nennen sie eine Messe. Doch das wird der Veranstaltung kaum gerecht. Für die vielen Kinder, die sich schon um diese Zeit hier tummeln, Ziegen streicheln, Kaninchen kraulen und aus respektvollem Abstand dicke Kuheuter bestaunen, scheint es das Paradies zu sein.

Schwesig verweist auf die Versorgung in der Corona-Krise

Doch neben genau dieser Nähe zu den Tieren und modernster Technik, die die Besucher hier so lieben, ist die Mela auch eine Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau. Hier geht es auch um wirtschaftliche Existenzen. Und die würdigt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) während ihrer Eröffnungsrede.

Sie legt ihren Fokus auf die Ernährungswirtschaft: „Hier gibt es viele wichtige Arbeitsplätze für das Land“, so Schwesig. „Die Branche sorgt dafür, dass wir Brot, Butter, Milch und Fleisch auf dem Tisch haben.“ Sie kenne viele Betriebe von ihren Besuchen. „Das ist harte Arbeit und die Branche hat unseren Respekt verdient.“ Sie erinnert: „Die Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft haben in der Corona-Pandemie auch unter schwierigen Bedingungen dafür gesorgt, dass wir versorgt werden.“

Backhaus: „Es ist unsere älteste Kultur auf dem Planeten“

Landwirtschaftsminister Till Backhaus gibt während seiner Eröffnungsrede einen Einblick in seine Nachtgedanken: „Ich habe davon geträumt“, sagt er über die Mela, „sie wird gut.“ Er wünscht sich zudem, dass von der Schau, zu der in den vergangenen Jahren rund 70 000 Besucher kamen, ein Signal etwa in Richtung Grüner Woche ausgehe – nämlich dass Großveranstaltungen nun wieder möglich sind.

Sagt’s und schreitet zur Ehrung des landwirtschaftlichen Ausbildungsbetriebes des Jahres. Eine Herzenssache des Ministers. „Wir brauchen gute Fachkräfte. Sie müssen gut bezahlt werden, sie brauchen gute Ausbildungsbedingungen und sie müssen in der Perspektive auch an die Betriebe gebunden werden.“

Ja, er würde unbedingt jungen Leuten raten in die Landwirtschaft zu gehen: „Es ist ein wunderbarer Beruf. Man hat mit Natur zu tun, mit Tieren.“ Backhaus schwärmt: „Es ist unsere älteste Kultur auf dem Planeten, dass der Mensch für andere sorgt, dass sie gesunde Lebensmittel haben.“ Auch er würde diesen Weg noch einmal gehen.

„Bauer ist nicht gleich Bauer“

Diesen Weg gegangen ist auch Peter Hardt. Er begann seine Ausbildung 2006 im Siegerbetrieb des Jahres, der Böhm Nordkartoffel Agrarproduktion in Hohenbrünzow (Meckl. Seenplatte). Beendet hat er sie 2009, schloss sofort ein Studium zum Agrarwirt in Neubrandenburg an und ist seit 2012 stellvertretender Betriebsleiter im Unternehmen. Eine Bilderbuchlaufbahn? „Dass das nun alles so in einem Unternehmen bleibt, hat sich glücklich ergeben“, sagt Hardt bescheiden.

Peter Hardt (36, v.l.), Johannes Höft (18), und Steffen Borwald (56) von der Böhm Nordkartoffel Agrarproduktion Hohenbrünzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) interessieren sich für die Rollhacke der Firma GST Denmark. Das sei die Zukunft, mechanische Unkrautbekämpfung ohne Chemieeinsatz. Quelle: Dietmar Lilienthal

Er ist zusammen mit seinem Chef und Ausbildungsleiter Steffen Borgwald gekommen. Der hat in den vergangenen Jahren neun Lehrlinge zur „Fachkraft Agrarservice“ – kurz FAS – ausgebildet. „Der Beruf ist noch nicht so bekannt“, räumt Borgwald ein. Überhaupt seien die Ausbildungsmöglichkeiten der Branche vielfältig: „Bauer ist nicht gleich Bauer“. Es gebe Landwirte, Tierwirte, Pflanzentechnologen, den FAS und diverse verarbeitenden Berufe. Der Bauernverband berate jeden entsprechend seinen Interessen.

Schafzüchterin fordert Entscheidung zum Wolf

Naturgemäß ist der Bauernverband stark präsent und hat einen ganzen Stand nur für die Werbung von Nachwuchs aufgebaut. Auch die Vizepräsidentin des Verbandes, Sabine Firnhaber, schaut dort in den kommenden Tagen immer wieder vorbei. Am Eröffnungstag hat sie jedoch alle Hände voll mit ihren Walliser Schwarznasenschafen zu tun. Eine unfassbar niedliche Rasse, die in MV zunehmend beliebter wird. Aus guten Gründen: „Die sind vom Wesen her fast wie Hunde, die sind ganz verkuschelt und außergewöhnlich freundliche Tiere.“

Katrin Bollow (35) aus Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Sohn Sebastian (4) haben Spaß mit ihren Waliser Schwarznasenschafen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Doch bei einem Thema wird sie ernst – der Wolf. „Man fährt jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Herde und fragt sich, ist wieder ein Tier gerissen oder ist die Herde verletzt.“ Einerseits seien Wölfe tolle Tiere, aber eben auch eine Bedrohung für die Schafe. Es müsse eine Entscheidung her, dass Wölfe im Einzelfall auch geschossen werden dürfen. „Wir haben hier auch Tiere, die schützenswert sind“, sagt sie und deutet auf ihren gerade ausgezeichneten Bock.

Die Mela 2021 Das Messegelände in Mühlengeez bei Güstrow ist gut ausgeschildert. Direkt davor gibt es kostenlose Parkplätze. Noch bis Sonntag ist die größte Agrarschau Mecklenburg-Vorpommerns täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet zehn Euro. Ermäßigt bekommt man diese für sieben Euro. Eine Familienkarte kostet 27 Euro. Verfügbar sind diese im Online-Shop der MAZ unter der Adresse shop.maz-messe.de oder an der Tageskasse. Hunde sind auf dem Messegelände erlaubt, es gilt lediglich Leinenpflicht. Es gilt die 3G-Regel: Besucher müssen ihren Impfpass mitbringen oder nachweisen können, dass sie genesen oder getestet sind. Schulkinder und Berufsschüler brauchen dies nicht, wenn in den Schulen unter der Woche bereits getestet wird. Teilnehmende unter 6 Jahren grundsätzlich vom Testen befreit. Eine Maskenpflicht besteht nur in den Messehallen, nicht aber auf dem gesamten Außengelände. Das Programm gibt es auf der Internetseite mela-messe.de. Für Technikbegeisterte werden täglich historische Landmaschinen auf einer neu gestalteten Fläche in Aktion präsentiert. Außerdem können sie Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Rinder und Geflügel hautnah erleben. Staunen lässt sich bei den Waldarbeitermeisterschaften am Samstag. Parallel zur Mela findet zudem die Messe Pferd+Hund mit zahlreichen Präsentationen und Wettbewerben.

Würde die Züchterin angesichts solcher Sorgen jungen Leuten den Beruf empfehlen? „Die Schafzucht ist ja eher ein Hobby. Zum Berufsschäfer dagegen wird man geboren. Wenn jemand diese Leidenschaft mitbringt, sollte er es unbedingt tun“, so Firnhaber. Noch bis Sonntag ist die Gelegenheit günstig solche und andere Fragen mit den Landwirten in Mühlengeez zu diskutieren.

