Mühlengeez

Was dem Biker die Harley, ist dem Waldarbeiter die Kettensäge. Forstwirt Silvio Pätzold vom Forstamt Schuenhagen lässt den Motor seiner Stihl aufheulen und setzt zum Schnitt an. Wie ein Messer durch weiche Butter gleitet das 6,8 PS starke Gerät durch den Stamm und verteilt die Späne im Zwei-Meter-Umkreis. „Zwei kleine Winkelfehler“ ärgert sich Pätzold nach dem Schnitt. Das kostet fünf Punkte.

Mühlengeez Familientag auf der Mela. Silvio Pätzold vom Forstamt Schuhenhagen Landkreis Rostock. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Landesmeisterschaft der Waldarbeiter, auf der Pätzold den Titel verteidigen will, gehört am Samstag auf der Landwirtschaftsausstellung Mela in Mühlengeez zu den Besuchermagneten – vor allem beim männlichen Publikum. Das Kräftemessen, die Formel 1 der Waldarbeiter, simuliert mit dem Entasten, der Baumfällung, Kettenwechsel und Sägen den Arbeitsalltag im Forst. „Das ist schon so ein Männerding“, sagt Sandra Schwender, Präsidentin des Weltverbandes der Waldarbeitermeisterschaften, über den Berufswettbewerb. „Aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern“, ist die Unterfränkin überzeugt.

Kinder erobern die Landmaschinen

Schon am Vormittag bilden sich an den Eingängen des Mela-Geländes Schlangen, für das die 3G-Regel und eine Besucherbegrenzung von zeitgleich 15 000 Gästen gilt. Familientag auf der Mela, an dem die Aussteller der Landmaschinen vor den Kindern kapitulieren. Der vierjährige Magnus klettert mit seinem Bruder Hanno (11) auf den Torum 770, ein digital aufgetuntes Mähdrescher-High-Tech-Monster. „Wir wohnen zwar auf dem Dorf, aber auf einen Mähdrescher kommen die Jungen da ja nicht“, erzählt Vater Stefan Philipp, der zum ersten Mal die Ausstellung besucht.

Mühlengeez Familientag auf der Mela. Lio Kocik (5) aus Waren hat seinen Spaß mit dem Hytec Minibagger. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zehn Meter weiter strahlt der fünfjährige Lio aus Waren an der Müritz von einem Hytec-Minibagger. Yannik Märker, der Lios Mutter begleitet, weiß, was beim Filius ankommt: „Den reizt man nicht mit regionalen Produkten, sondern mit Technik.“ Verkäufer Leon Mirascija wittert seine Chance. „Den Bagger können Sie auch finanzieren“, ruft er zu Märker rüber. Der schaut aufs Preisschild und winkt ab. 8450 Euro.

Regionale Produkte bei Besuchern gefragt

Die Mela – eine Mischung aus landwirtschaftlicher Leistungsschau, volksfeststimmiger Grüner Woche, Tiere gucken und Turnieren – ist nach einem Jahr Corona-Abstinenz zurück. Auch beim Publikum. „Wir hatten anfangs ein großes Fragezeichen, dass das Publikum wegen Corona noch zurückhaltend ist“, sagt Bettina Schipke vom Landesbauernverband. Ist es nicht.

In Halle 1, wo regionale Lebensmittelhersteller um die Aufmerksamkeit buhlen, wird es eng. „Lecker, lecker, lecker“, lockt Jan Heilmann das Laufpublikum an den Stand der Schlachterei Elbtaler aus Lübtheen. Das Fleisch für seine Lungwurst, Salami mit Walnüssen oder Rindermettwurst ist regional, die Verarbeitung auch. Ulrike Bode aus Teterow greift zum Probehäppchen und streckt den Daumen nach oben. Regionalität sei ihr wichtig, sagt sie. „Es schmeckt und man unterstützt die heimische Landwirtschaft.“

Backhaus kocht

Ein paar Meter weiter bereitet Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Stand der Gastro-Initiative „So schmeckt MV“ eine Rehkeule mit Pasta und Kürbis zu. „Butterzart“, erklärt er dem Publikum. Rehkeule habe er auch schon für Frau Schwesig zubereitet. „Die war begeistert.“ Nebenbei macht Backhaus ein bisschen Wahlkampf („Gehen Sie wählen“).

Die Kräutergarten Pommernland eG verkauft um die Ecke ihren Hanftee, der vom Wirtschaftsministerium als Leuchtturm-Produkt ausgezeichnet und von einer Behörde des Landwirtschaftsministeriums als Betäubungsmittel eingestuft wurde. „So ein Zeug hab ich doch früher geraucht“, lacht ein Schleswig-Holsteiner aus der 68-er Generation und lässt sich einen zweiten Probebecher reichen. Ein anderer Kunde fragt, ob der Tee auch eine beruhigende Wirkung habe. Ja, so wie andere Kräutertees auch, erklärt Iris Ehmcke, Mitglied der Produktionsgenossenschaft. „Der Absatz boomt. Wir mussten schon Nachschub ordern.“

Mehr als zehntausend Besucher auf der Mela

Im Außenbereich locken nicht nur Tierschau und Pferdespringen. Hier messen auch die besten Hundeführer mit ihren Vierbeinern beim Aqility-Turnier ihr Können. „Alle Achtung“, staunt die Schwerinerin Ellen Jürgens über die Leistung der Hunde. „Dass die sich nicht ablenken lassen von dem Trubel hier.“ Ihr ist das Messegelände am Samstag zu voll. Aber sie könne den Ansturm verstehen, sagt Jürgens. „Es gab ja viel zu lange gar nichts. Jetzt nutzt jeder die Chance, zu kommen.“

Forstwirt Silvio Pätzold hat inzwischen auch das Entasten, die letzte Kategorie in der Waldarbeiter-Meisterschaft, mit seiner Kettensäge absolviert. Gewonnen. Vor allem die Baumfällung hätten ihm Punkte gebracht, freut sich der 54-Jährige. Der Stamm fiel nur sieben Zentimeter am Zielpunkt vorbei. Pätzold ist nun zum vierten Mal Landesmeister und qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft in Bad Segeberg. Wie passend.

Nach Angaben der Organisatoren besuchten allein am Samstag mehr als 10 000 Gäste die Mela. An die Zahlen in Vor-Corona-Zeiten kam die Messe, die in diesem Jahr auf kleinerer Fläche und mit weniger Ausstellern ausgetragen wurde, damit nicht ran. Im Jahr 2019 hatten die Veranstalter am Familiensamstag rund 20 000 Besucher gezählt. Aber unter den gegebenen Umständen sei das ein tolles Ergebnis, so Schipke.

Von Martina Rathke