Bei diesem Geburtstag ist tierisch was los: Die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung, kurz Mela, wird 30 Jahre alt und lockt zum Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Programm inklusive einer Premiere. An vier Tagen sollen alle, deren Herz für Tiere, Technik und das Landleben schlägt, in Mühlengeez bei Güstrow auf ihren Kosten kommen.

Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen. Dafür soll vom 16. bis 19. September 2021 umso mehr los sein. Was Besucher bei der Jubiläumsausgabe mit dem Motto „Mehr Tradition mit Zukunft“ erwartet, hat die OZ in einem FAQ zusammengestellt.

Wann ist die Mela geöffnet?

Die Mela ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet 10 Euro (ermäßigt 7 Euro), die Familienkarte (2 Erwachsene, 3 Kinder bis 14 Jahre) ist für 27 Euro zu haben. Die Karten können vorab online auf www.mela-messe.de gekauft werden. Die Parkplätze dürfen kostenlos genutzt werden.

Was kann ich auf der Mela erleben?

Auf über 174 300 Quadratmetern Ausstellungs- und Aktionsfläche werden Neuheiten und Trends der Branchen Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau präsentiert.

Ein Schlaraffenland ist in Halle 1 zu finden: Hier werden Fleisch- oder Backwaren, Obst und Gemüse, Fisch, Wild, Getränke und Süßigkeiten aus MV präsentiert. Im Mela-Garten erfahren Besucher nicht nur, wie Obst und Gemüse gut gedeihen, sondern erleben auch, was man aus ihnen kochen kann. Knackfrische Zutaten für die regionale Küche werden auf einem Minimarktplatz angeboten. Bei den Landestierschauen werden Züchter ihre Zuchterfolge einer Jury vorstellen. Ackerboliden ziehen ebenfalls die Blicke auf sich: Wenn historische Landmaschinen in Aktion treten, sind nicht nur eingefleischte Treckerfahrer begeistert.

Mit viel PS geht eine Premiere ins Rennen um die Publikumsgunst: Erstmals findet in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag die Veranstaltung „Pferd + Hund-Turnier Mühlengeez“ parallel zur Mela statt. Spitzenreiter aus ganz Deutschland zeigen in elf Spring- und sieben Dressurprüfungen Reitsport auf höchstem Niveau. Zum Hunde-Agility-Turnier werden bis zu 100 Mensch-Hund-Paare im Parcours erwartet.

Kühe, Schweine, Hühner, Schafe und Kaninchen sind bei Deutschlands größter Tierschau zu sehen. Bei der Kinder-Mela erfahren die jüngsten Besucher anschaulich, wie Landwirtschaft funktioniert und können mit Tieren wie Milchkühen auf Tuchfühlung gehen. Besucher machen zudem Bekanntschaft mit dem Mela-Tier 2021, der Burenziege.

Die Kettensägen surren bei der Landesmeisterschaft der Waldarbeiter. Sie treten in Disziplinen wie Präzisionsschnitt und Zielfällung eines Baumes gegeneinander an.

Welche Corona-Regeln gelten auf der Mela?

15 000 Besucher dürfen laut Veranstalter gleichzeitig das Messegelände betreten. Für Besucher gilt die 3G-Regel. Das heißt, sie müssen ihren Impfnachweis, einen negativen Testnachweis (PCR- oder Schnelltest) oder einen Genesungsnachweis mitbringen, um aufs Gelände zu kommen. An den Eingängen soll es ein kostenfreies Testzentrum geben, für das auch vorab online auf www.mela-messe.de ein Termin gebucht werden kann. Selbsttest werden nicht akzeptiert. Masken müssen überall dort getragen werden, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel in der Tierhalle. Um auf das Gelände zu kommen, muss man sich mit der Luca-App registrieren. Wer kein Smartphone hat, kann seine Kontaktdaten auch schriftlich hinterlegen.

Darf ich meinen Hund zur Mela mitbringen?

Hunde müssen auf dem gesamten Ausstellungsgelände an der Leine geführt werden. Zu den Fach- und Tierhallen sowie im Festzelt haben sie keinen Zutritt.

