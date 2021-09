Mela 2021 in Mühlengeez: FAQ zum Programm, den Corona-Regeln und Ticket-Preisen

Mühlengeez

Die Mela ist die größte Agrarschau Mecklenburg-Vorpommerns. 2021, zu ihrem 30-jährigen Jubiläum, findet sie vom 16. bis 19. September täglich von 9 bis 18 Uhr statt. Die Mela ist eine jährlich stattfindende Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau. Sie bietet ihren Besucherinnen und Besuchern eine bunte Mischung aus Tierschau, Technik und Agrarwirtschaft. Genutzt wird sie unter anderem als Absatz- und Testmarkt sowie zur Repräsentation. Dieses Jahr nehmen 1058 Aussteller teil.

Programm der Mela 2021 – ein Erlebnis für die gesamte Familie?

Das Programm der Mela ist vielseitig. Die Eröffnungsveranstaltung findet traditionell auf dem großen Vorführring statt. Außerdem bietet dieser Platz für die Landeselitenstutenschau und zahlreiche Jungzüchterwettbewerbe. Für Interessierte finden im Fachforum von Donnerstag bis Sonntag Vorträge statt. Der Fokus liegt hier auf Nachhaltigkeit, aber auch die Digitalisierung der Landwirtschaft und die Herausforderungen der Zukunft werden thematisiert. Die jüngsten Besucher können bei der Kinder-Mela spannende Einblicke in die Landwirtschaft erhalten. Außerdem können sie Nutztiere hautnah erleben. Für Technikbegeisterte werden historische Landmaschinen auf einer neu gestalteten Fläche in Aktion präsentiert. Staunen lässt sich außerdem bei den Waldarbeitermeisterschaften am Samstag auf Block E des Messegeländes.

Parallel zur Mela findet auf dem Messegelände das Reit- und Springturnier „Pferd + Hund - Turnier Mühlengeez“ statt. Die Schwerpunkte liegen hier auf der Dressur und dem Springreiten der Pferde und auf Agility für Hunde.

Brauche ich eine Corona-Impfung, um zur Mela zu gehen?

Auf der Mela gilt die 3G-Regel. Besucher müssen daher ihren Impfpass mitbringen oder nachweisen können, dass sie genesen oder getestet sind. Schulkinder und Berufsschüler brauchen dies nicht, wenn in den Schulen unter der Woche bereits getestet wird. Kinder, die an der Mela teilnehmen, sind davon ausgenommen. Teilnehmende unter 6 Jahren sind gemäß der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommerns grundsätzlich vom Testen befreit. Voraussetzung für das Betreten der Mela ist außerdem die Registrierung mit der Luca-App oder das Hinterlassen der Kontaktdaten. Eine Maskenpflicht besteht nur in geschlossenen Räumen oder wenn 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten werden können. Auf dem gesamten Außengelände darf sich ohne Maske bewegt werden.

Wieviel kostet ein Ticket für die Mela?

Um die Ausstellung zu besuchen, müssen Sie nicht für alle vier Tage zahlen. Stattdessen können Sie sich aussuchen welche Themen Sie interessieren und für einzelne Tage Tickets kaufen. Verfügbar sind diese im Online-Shop der MAZ oder an der Tageskasse. Eine Tageskarte kostet zehn Euro. Ermäßigt bekommt man diese für sieben Euro. Eine Familienkarte kostet 27 Euro. Parkplätze sind für Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Inspiration für eine Karriere in der Landwirtschaft

Die Mela wirbt um Fachkräfte für Mecklenburg-Vorpommern. Am Mela-Karrieretag und bei der Mela-Jobbörse können sich Berufseinsteigende und Jobsuchende über ihre Berufschancen informieren. Durch Vorträge und Workshops werden die beruflichen Möglichkeiten und Studiengänge in der Landwirtschaft vorgestellt. In der Jobbörse werden Stellenangebote und Praktikumsplätze präsentiert.

Darf ich meinen Hund mitbringen?

Hunde sind auf der MeLa grundsätzlich erlaubt, müssen jedoch an der Leine geführt werden. Trotzdem sollten sich Herrchen und Frauchen fragen, ob sie ihren Vierbeiner nicht lieber zu Hause lassen. Die Lautstärke und die Gerüche der anderen Tiere könnten zu unnötigem Stress führen.

Von Saka