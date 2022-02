Menschen in MV gehen seltener zur Krebsvorsorge: Kassen und Ärzte besorgt

Rostock

Immer weniger Menschen gehen im Nordosten zur Krebsvorsorge. Krankenkassen und Mediziner schlagen Alarm. Durch die Pandemie hätten viele auf ihre Vorsorgeuntersuchungen verzichtet. „Vergleicht man jeweils das zweite Quartal der Jahre 2019 und 2020, also den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni, so zeigen die Abrechnungsdaten der Barmer bei der Prostatakrebsfrüherkennungsuntersuchung der Männer einen Rückgang von zehn Prozent“, erklärt Franziska Sanyang, Sprecherin der Barmer in MV.

Die Brustkrebsvorsorge der Frauen ging im gleichen Zeitraum unter den Versicherten in Mecklenburg-Vorpommern um knapp 15 Prozent zurück. Die Darmkrebsvorsorge sei von Frauen und Männern im Nordosten ebenfalls um 15 Prozent weniger in Anspruch genommen worden.

Barmer-Chef: große Sorge wegen Vorsorgeuntersuchungen

Henning Kutzbach, Landesgeschäftsführer der Barmer in Mecklenburg-Vorpommern: „Zu den häufigsten Krebserkrankungen gehören hierzulande Darmkrebs sowie Brustkrebs bei den Frauen und Prostatakrebs bei den Männern. Deshalb sehen wir es mit großer Sorge, dass diese Vorsorgeuntersuchungen pandemiebedingt weniger wahrgenommen werden. Es ist nicht absehbar, wie sich das künftig auf die Krebsdiagnosen auswirken wird.“ Auch das Krebsregister mit Sitz in Greifswald meldete seit Beginn der Pandemie weniger Krebserkrankungen – 2020 waren es weniger als 10 000.

Krebserkrankungen in MV Rund 11 000 Menschen erkranken laut Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern jährlich neu an Krebs. Dabei ist bei Frauen die mit Abstand häufigste Krebserkrankung Brustkrebs (29,4 Prozent) und bei Männern Prostatakrebs (23,5 Prozent). Danach folgen bei Frauen Darm- und Lungenkrebs mit 11,3 beziehungsweise acht Prozent. Bei Männern liegt Lungenkrebs mit 13,8 Prozent vor Darmkrebs mit 12,5 Prozent.

„Das ist insofern besorgniserregend, da je früher eine Krebserkrankung entdeckt wird, desto besser ist sie behandelbar und desto größer sind die Chancen auf Heilung“, schätz Barmer-Sprecherin Franziska Sanyang ein.

Ministerin: Vor allem Männer sollten zur Vorsorge

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) unterstreicht: „Eine gute Ernährung, tägliche Bewegung und ein geringer Alkohol- und Zigarettenkonsum senken das Risiko an Krebs zu erkranken beträchtlich.“ Die wichtigste Maßnahme, um Krebs frühzeitig zu erkennen und damit die Heilungschancen deutlich zu erhöhen, seien aber die Vorsorgeuntersuchungen. „Ich bitte und ermutige alle Bürgerinnen und Bürger und besonders die Männer, die die Angebote viel seltener in Anspruch nehmen, diese Möglichkeit zur Krebsfrüherkennung zu nutzen.“

Problematisch war zudem die Behandlung von Krebspatienten zuletzt vor allem in Westmecklenburg. Gleich mehrere Ärzte der Hämatologie/Onkologie hatten das Helios Klinikum in Schwerin verlassen. Inzwischen sei aber ein neuer Chefarzt gefunden. „Die onkologische Versorgung von Patienten findet zu jeder Zeit auf höchstem Niveau statt“, so ein Sprecher.

Helios und Gesundheitsministerium hätten zudem klar vereinbart: „Es wird kein Patient abgewiesen. Alle onkologischen Patienten werden – mit Ausnahme der hämatologischen – weiterhin vollständig versorgt, zum Beispiel bei Darmkrebs. Auch die Diagnostik erfolgt ohne Ausnahme für alle onkologischen Patienten“, erklärt Alexander Kujat, Sprecher im Gesundheitsministerium.

