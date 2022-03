Menschen in MV in Angst vor Drittem Weltkrieg: OZ-Umfrage ist Thema beim Jahresempfang

Rostock

Die Angst vor Krieg geht um. 44 Prozent der Menschen in MV haben Sorge, dass die Invasion Russlands in der Ukraine in einen Dritten Weltkrieg münden könnte. 53 Prozent glauben das nicht. Dies ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für die OSTSEE-ZEITUNG.

Quelle: OZ/Laura Korpal

Beim OZ-Jahresempfang am Freitag in Rostock sorgte dies für reichlich Gesprächsstoff. Noch ein Ergebnis: Eine sehr große Mehrheit von 92 Prozent spricht sich dagegen aus, dass das westliche Militärbündnis NATO sich in den Krieg einmischt, nur 5 Prozent sind dafür.

CDU-Mann Amthor: Geld für russisches Gas in Hilfsfonds

Dennoch müsse mehr Druck gegenüber Russland her, fordert CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor in einer Diskussionsrunde. „Der russische Präsident Putin versteht nur die Sprache der Härte“, so der CDU-Mann. Dass Russland jetzt Gas nur noch gegen Rubel liefern wolle, sei der nächste Rechtsbruch und der Versuch, Europa zu destabilisieren. Dies könne Deutschland, auch versorgt über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, nicht leisten. Amthor kontert: 25 Prozent dieses Geldes sollte in einen humanitären Fonds für die Ukraine fließen. Dann zahle Russland mit.

Die NATO werde sich nicht aktiv in den Krieg einmischen, erklärt Darion Akins, US-Generalkonsul für Norddeutschland. Denn sie sei ein Verteidigungsbündnis, eine „defensive Organisation“, so Akins. „Wir tun, was wir können, mit Sanktionen.“ Russland sei seit Jahren aggressiv, erklärt der US-Diplomat: in Georgien, Tschetschenien, auf der Krim. Zur Ukraine: „Putin kann diesen Krieg beenden. Es liegt an ihm.“

Um Hilfe bittet Tanja Ratschenko. Sie floh mit ihren zwei Kindern nach den ersten Raketenangriffen am 24. Februar aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Deutschlehrerin, die im Raum Rostock untergekommen ist, berichtet von Gräueltaten russischer Soldaten. Putin sei „der Teufel des Jahrhunderts“. Er müsse besiegt werden. Ratschenko beschreibt einen starken Willen ihrer Landsleute. „Jetzt ist die Ukraine so stark wie noch nie.“ Ihr Mann kämpfe im Krieg.

Hat die MV-Regierung zu lange auf Russland gesetzt?

Hätte die Landesregierung MV früher ihren pro-russischen Kurs verlassen müssen? Innenminister Christian Pegel (SPD) weicht der Frage aus. Man sei immer davon ausgegangen, dass Diplomatie besser als Konfrontation sei. Die Politik sei generell von der russischen Aggression überrascht worden. „Es hat mich in ein Loch gezogen“, so Pegel. Der Minister kündigt an: MV werde bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge helfen, so gut es geht. 6000 feste Unterkünfte seien bereits gefüllt. Die umstrittene Klimaschutzstiftung MV, finanziert mit russischem Geld, werde aufgelöst.

Quelle: OZ/Laura Korpal

Dabei hat die rot-rote Landesregierung in der Bevölkerung durchaus Unterstützung für ihren Russlandkurs. Laut Umfrage sind fast zwei Drittel der Menschen, 65 Prozent, der Auffassung: Nein, MV habe sich nicht zu lange für russische Interessen eingesetzt. Vor allem Anhänger von SPD, Linke und AfD halten den Weg von Diplomatie und Handel für richtig, den MV in vergangenen Jahren einschlug. Der Anteil der Zustimmung dafür liegt in Vorpommern höher als in Mecklenburg. 25 Prozent sehen das völlig anders.

Von Frank Pubantz