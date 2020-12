Rostock

Die Hoffnungen auf sinkende Infektionszahlen durch den seit Anfang November bestehenden Teil-Lockdown haben sich bislang nicht erfüllt. Statt der herbeigesehnten Lockerungen gibt es in MV nun weitergehende Schutzmaßnahmen.

So soll wegen der insgesamt hohen Infektionszahlen im gesamten Bundesland die Maskenpflicht auch auf belebte Plätze ausgeweitet werden. Schüler der oberen Klassenstufen und der Berufsschulen werden für die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also vom 4. bis 8. Januar, zu Hause via Internet unterrichtet oder erhalten für diese Zeit Aufgaben. Die Leser haben unterschiedliche Meinungen zu den neuen Regelungen.

Heiko Stein sieht für MV keinen Anlass für Verschärfungen. „Als ein Bundesland mit den niedrigsten Infektionen und Toten finde ich die kommenden Maßnahmen überzogen. Jeder Erwachsene sollte eigentlich genügend Gehirnschmalz besitzen, dass er weiß, wie er sich zu verhalten hat.“

Anja Wietz ist überzeugt davon, dass die Politik handeln muss: „Leider muss ja einer die Verantwortung übernehmen, aber leider springen sie immer hin und her. Das Vertrauen kann da nur flöten gehen. Und keiner von denen hat Ahnung, wie es an der Basis ist. Aus einem sicheren Sessel heraus lässt es sich bequemer beschließen“, kritisiert Wietz.

Verena Riemer ergänzt dazu: „Solange die Leute dicht gedrängt in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen, nützen die Hygienekonzepte in Firmen, Schulen und im Einzelhandel wenig. So viele Reisebusse stehen still. Die im ÖPNV einzusetzen wäre sinnvoller, als Tui Milliarden zu geben.“

Auch Marion Leupold sieht Versäumnisse, spricht sich für einen harten Lockdown aus: „Es ist der reinste Flickenteppich. Einer sagt hü, der andere hott. Es sollte alles runtergefahren werden. Das hätte man von Anfang an machen sollen.“

Ruf nach Verschärfungen wird lauter: „Der Lockdown light hat die Infektionszahlen nur stagnieren lassen“

Dirk Edlich sagt: „Wegen mir braucht man nichts verschärfen. Ich passe jetzt schon auf.“ Für Leserin Joanna Hala reicht allein das Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen nicht aus. „Es müssten Kontrollen her. Wie viel Leute sind nicht in der Lage, sich an den Mund-Nasen-Schutz zu halten. Immer diese Ausreden, man bekomme keine Luft. Erwachsene sind eigentlich Vorbilder. Und da fangen leider schon die Probleme an. Restaurants waren voll von Leuten ohne Abstand, ohne Fenster geöffnet zu haben.“

Kat Andfriends dazu: „Man sieht, dass es nichts bringt, solange mit der Krankheit nicht bewusst umgegangen wird. Wie oft muss ich beruflich und privat um Abstand bitten. Und jedes Mal hat der Gegenüber Fragezeichen in den Augen.“

Teddy Neumann meint: „Der Lockdown light ab Anfang November hat die Infektionszahlen leider nur stagnieren lassen, gesunken sind sie nicht. Man hätte Gast- und Kulturstätten öffnen können, da diese vernünftige Hygienekonzepte hatten und stattdessen eine Ausgangssperre machen sollen. Solange einige Menschen nur an sich denken und die Selbstverantwortung nicht funktioniert, werden die Zahlen steigen. Spätestens nach Silvester wird auch die Ausgangssperre kommen und dann wird noch mehr gejammert. Statt seit Wochen die Füße stillzuhalten, ignoriert man alles und jeden, sorgt für volle Krankenhäuser und dafür, dass Weihnachten so trostlos wie lange nicht mehr wird.“

Von Juliane Lange