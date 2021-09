Rügen

Zwei schwarze Limousinen fuhren sie am Dienstag von Termin zu Termin über Rügen. Und wo sie ausstieg, warteten die Leute schon gespannt auf den prominenten Gast. Es war vermutlich der letzte Besuch von Angela Merkel (CDU) auf der Insel in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin. Für zwei Spatenstiche reiste sie an. Und um sich das neue THW-Gebäude in Bergen anzusehen. Sie verließ die Insel am Nachmittag mit vielen anregenden Gesprächen und Erinnerungen.

So war es Rita Hoff, die auf der Insel Ummanz Bürgermeister Holger Kliewe (CDU) bei seiner Ansprache unterbrach und Angela Merkel auf ganz besondere Weise alles Gute für die Zukunft wünschte. In der Region ist die Frau für den Erhalt der niederdeutschen Sprache bekannt, schrieb unter anderem Kolumnen für die OZ und veröffentlichte Bücher. Up Platt teilte sie der Kanzlerin mit, dass Ummanz sie gut in Erinnerung behalten wird. Sie soll nun ihren Ruhestand genießen.

„Das Bild kommt in meine Sammlung“

Der ehemalige Ummanzer Bürgermeister Norbert Briesemeister hatte ein Foto dabei, auf A4 ausgedruckt und in Folie gepackt. Es zeigt Angela Merkel bei einem ihrer fünf Besuche auf der Insel während ihrer Zeit als Bundeskanzlerin. Auf dem Foto wurde sie beim Gespräch mit Briesemeister abgelichtet. „Damit hat das Bild einen ganz anderen Wert und kommt in meine Sammlung“, sagt er.

Norbert Briesemeister, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Ummanz, ließ sich von der Kanzlerin eine Fotokopie von ihrem Besuch 2016 signieren. Quelle: Mathias Otto

In Garz war die Kanzlerin umstellt von Leuten, die ein Foto zusammen mit ihr erhaschen, ihr alles Gute für die Zukunft wünschen oder sie einfach für einen Moment aus kurzer Entfernung sehen wollten. Die Hausärztin Carola Burwitz schaffte den Weg bis zu Angela Merkel und überreichte ihr eine Rose, die sie zuvor in ihrem Garten gepflückt hatte. Mit einem Lächeln nahm sie die Blume entgegen. „Ich bekam eine Einladung für diesen Tag. Es war mir ein Bedürfnis, ihr diese Rose zu überreichen“, sagte Carola Burwitz.

Bergen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht in einer neu gebauten Halle des Technischen Hilfswerks (THW) in Bergen auf Rügen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Mehrere Besuche auf der Insel

Angela Merkel war sehr angetan von der Begrüßung auf der Insel. Ihr Wahlkreis sei ihr in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Sie werde sich zwar nach ihrer politischen Zeit weiterhin viel in Berlin oder in der Uckermark aufhalten. Aber dort ist die A 20 nicht weit entfernt, auf der sie schnell in den für sie wunderschönsten Landkreis gelangen kann. Im Vergleich zu ihrem Wahlkreis sei die Uckermark nicht allzu unterschiedlich. „Nur dass eben die Ostsee fehlt.“

Rita Hoff von der Insel Ummanz verabschiedete die Kanzlerin up Platt in den Ruhestand. Quelle: Mathias Otto

Im Vergleich zu Beginn der 90er Jahre habe es in der Region einen großen Fortschritt gegeben. Als Direktkandidatin hatte Merkel seit dieser Zeit in jeder Wahl das Bundestagsmandat in ihrem Wahlkreis erhalten. Sie schippte etwa 2016 für schnelles Internet auf der Insel, kam drei Jahre später wieder, um den Elektrobus einzuweihen. Nun schippte sie wieder, und zwar am Hiddenseeblick für den weiteren Ausbau von Radwegen der Gemeinde Ummanz. Der Bau beginnt in Kürze.

Wegzug belastet die Region

In der neu gebauten Halle des Technischen Hilfswerks (THW) in Bergen betonte sie die Bedeutung der Arbeit Ehrenamtlicher und der guten Ausstattung hierfür. Mit Blick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in ihrem Wahlkreis sprach sie von einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Anfang der 2000er Jahre. „Aber wir müssen natürlich immer und immer wieder kämpfen.“

Probleme gebe es hingegen bei der Gewinnung von Fachkräften oder bei der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Viele Jahre habe der Wegzug gerade junger Menschen die Region belastet. Aber durch die Digitalisierung und die Erfahrungen während der Corona-Pandemie sei das Leben auf dem Land möglicherweise attraktiver geworden.

„Hier können die Leute auch mal schweigen“

Auch in Garz griff sie noch einmal zum Spaten und war Teil des symbolischen Aktes für ein zusätzliches Apartmenthaus in der Fachklinik für Kinder und Jugendliche. 2,8 bis drei Millionen Euro werden investiert. Mit dem Geld entsteht dieses Bettenhaus für Eltern-Kind-Patienten. Im Haus „Tollow“ werden zwölf komfortable Appartements zur Verfügung stehen. In 14 Tagen beginnt hier der Bau.

Waase: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht das Fischerdorf Waase auf der Insel Ummanz und spricht mit Frauen, die die traditionelle Ummanzer Bauerntracht tragen. Ummanz gehört zu Merkels Bundestagswahlkreis Quelle: Stefan Sauer/dpa

Das neue Haus stehe für noch mehr Wärme, noch mehr Schutz. „Dass wir beschützt werden im Leben, ist so wie mein Wahlkreis, der mich immer beschützt“, so die Kanzlerin. Hier würden die Menschen nicht nur reden, sondern auch mal schweigen können. So habe der Menschenschlag in dieser Region nicht alles ausgeplaudert. Man habe offen und ehrlich reden können, ohne dass daraus ständig Schlagzeilen entstanden seien. „Das hat meine Arbeit sehr gefördert.“

