Wird der Corona-Lockdown weiter verschärft? Die Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) will offenbar die Chefs der Bundesländer zu einem schnelleren Krisen-Gipfel als dem 25. Januar drängen. Im Gespräch ist eine Verlängerung des Lockdowns für mehrere Wochen oder Monate über Ende Januar hinaus. Zudem fordere Merkel einheitliche Regeln bundesweit, etwa bei Schulen. In MV löst das Proteste aus.

Nach OZ-Informationen ist zwischen Bundes- und Landesregierungen bereits ein Treffen in wenigen Tagen vorgesehen. Merkel warnt eindringlich vor der in Großbritannien aufgetauchten Virus-Mutation, die sich deutlich schneller ausbreitet. Diese könne in sehr kurzer Zeit „die Führerschaft gegenüber dem alten Virus“ übernehmen, sagte sie in einer Sitzung der Unionsfraktion des Bundestags. Das Auftreten der Mutation sei sehr beunruhigend.

Schwesig plädiert für strengere Reiseregeln

Die Corona-Regeln wurden auch in MV gerade erst verschärft. In Schulen ist der Präsenzunterricht bis auf Abschlussklassen ausgesetzt, Betriebskantinen mussten schließen, Familien dürfen nur noch eine weitere Person treffen. Viele Wirtschaftsbereiche ächzen seit November unter Verboten.

OZ-Umfrage: Sollte der Corona-Lockdown in MV bis Ostern verlängert werden?

„Ich sehe die Virus-Mutation mit großer Sorge“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). „Wir stehen jederzeit zu Gesprächen bereit.“ Sie fordert strengere Reiseregeln. „Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie alles dafür tut, um die Ausbreitung der Mutation nach Deutschland zu verhindern.“ In MV sei vereinbart, dass Tests stärker auf die Virus-Mutation ausgerichtet werden. Eine offizielle Anfrage aus Berlin zum Gipfel-Termin habe es bisher nicht gegeben, so ein Sprecher der Staatskanzlei.

„Beunruhigend“ findet Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in MV, das Vorziehen des Gipfels. „Wir machen uns große Sorgen um den Zusammenhalt der Gesellschaft bei weiteren Einschränkungen und größte Sorgen um die Wirtschaft“, sagt er.

In der Wirtschaft bricht Panik aus, hofften doch vor allem viele Händler, die seit Wochen die Läden zuhalten müssen, auf Lockerungen. „Weite Teile des Einzelhandels geraten immer mehr unter Druck“, erklärt Torsten Grundke von der Mittelstandsvereinigung Stralsund. „Ich befürchte, dass es in den kommenden Wochen und Monaten extrem viele Schließungen und Insolvenzen geben wird.“

Zweifel in der Wirtschaft an der Corona-Strategie

Düster sieht auch Kay-Uwe Teetz, Einzelhandelsverband Nord, die Zukunft vieler Firmen. Er fürchte, dass es bald einen Kahlschlag geben wird. „Aus Kurzarbeitern werden Arbeitslose, aus Geschäftsauslagen leere Schaufenster“, so Teetz. Er bezweifele, dass der totale Lockdown die einzige Antwort auf die Pandemie sein kann. Man dürfe nicht nur auf die Inzidenzzahlen schauen. Die von der Bundesregierung zugesagten Wirtschaftshilfen für November und Dezember seien immer noch nicht da. „Viele Händler gehen auf dem Zahnfleisch.“

Empörung auch bei Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag, die sich wegen des dauerhaften Distanzunterrichts um den Bildungsstand von Schülern sorgt. „Es ist keine Strategie, jede Woche neue Verschärfungen zu beschließen.“

