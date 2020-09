Stralsund

Als Angela Merkel Ende Februar zum CDU-Neujahrsempfang nach Stralsund lud, war die Corona-Pandemie im Nordosten noch nicht angekommen. Es folgten dann aber doch erst vereinzelte, dann immer mehr Infektionsfälle, Lockdown, Einreiseverbote, Schulschließungen und Herausforderungen im medizinischen Bereich. Wie ist es den Menschen vor Ort seither ergangen? Wie haben sich die in Berlin beschlossenen Maßnahmen im Wahlkreis der Kanzlerin – dem Landkreis Vorpommern-Rügen, Greifswald und dem Amt Landhagen – konkret ausgewirkt?

Um Antworten zu bekommen, besuchte Angela Merkel am Dienstag Stralsund und lud zu mehreren Gesprächsrunden. Im Helios Hanseklinikum sprach sie mit Klinikumsleitern der Krankenhäuser im Wahlkreis, beim Gesundheitsunternehmen Uhlenhaus mit Vertretern aus dem Pflegebereich und in der Hermann-Burmeister-Schule wollte sie von Leitern verschiedener Schulen wissen, wie der Start ins Schuljahr unter Corona-Bedingungen bisher gelaufen ist. Die Termine waren nicht öffentlich.

„Sie haben Großartiges geleistet“

Merkel zog am Abend vor Pressevertretern auf der Terrasse der Kron-Lastadie Bilanz ihres Tagesprogramms, das sie im Beisein von Stralsunds Oberbürgermeister und Parteikollege Alexander Badrow absolvierte: Sie habe mit den Menschen nicht nur über die aktuelle Situation gesprochen. Es sei auch an der Zeit gewesen, „Danke“ zu sagen. „Sie haben Großartiges geleistet.“ Gerade in Medizin und Pflege kümmerten sich die Berufsgruppen um Menschen, denen es nicht so gut geht. „Es ist viel Engagement da.“

Angela Merkel hat im Stralsunder Hanse Heliosklinikum eine Gesprächsrunde mit Medizinern, Klinikleiter Johannes Rasche (3.v.r.), und Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (3.v.l.) abgehalten. Quelle: Christian Rödel

Schulen und Kitas, genauer gesagt ihre Offenhaltung, sei für sie eine der Top-Prioritäten, „denn Kinder sind unsere Zukunft“. Sollte die Zahl der Corona-Infektion in Deutschland in den kommenden Monaten wieder steigen, müsse auch die Wirtschaft unbedingt am Laufen gehalten werden. Zudem müsse die Teststrategie in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut „nachgeschärft“ werden. „Die Lage wird im Herbst und Winter nicht einfacher, so lange kein Impfstoff da ist“, gab die Kanzlerin zu bedenken.

„Bund und Land werden alles tun, um der Werft unter die Arme zu greifen.“

Trotz der geringen Zahl von Infektionen in Vorpommern-Rügen – bis Dienstagabend waren es insgesamt 108, wovon 103 als wieder genesen gelten – verteidigte Merkel den eingeschlagenen Kurs. Sie verwies auf die Regelung, wenn ein Landkreis in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 gemeldete Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner verzeichnet, müssen dort Maßnahmen verschärft werden. Die Kanzlerin bezeichnete dies als „gutes System“, da regional reagiert werden könne. Auch wenn Vorpommern-Rügen weit von dieser Marke entfernt ist: „Das Virus ist auch hier präsent.“ Abstand halten und Maske tragen sei deshalb weiter wichtig. „Ich freue mich, dass die übergroße Zahl der Bürger Verständnis dafür hat.“

Für die Mitarbeiter der finanziell in Schieflage geratenen MV Werften in Stralsund hatte sie ein paar mutmachende Worte parat. „Bund und Land werden alles tun, um der Werft unter die Arme zu greifen.“ Zur Situation in Sassnitz und dem Streit mit den Amerikanern um den Weiterbau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 sagte sie: „Als Bundesregierung waren wir immer für den Bau der Pipeline. Die exterritorialen Sanktionen der Amerikaner halten wir für nicht rechtens.“ Sie hoffe auf eine andere Lösung des Konflikts.

Restaurant-Besuch vorschriftsmäßig eingetragen

Vor dem offiziellen Programm traf sich Merkel zum Mittagessen mit den Landräten Michael Sack ( CDU) und Stefan Kerth ( SPD) im Hansekeller in der Mönchstraße. „Wir kennen uns seit 1995“, erzählt Restaurant-Inhaber Lars Strahl. Was auf den Tisch kam, will er nicht verraten, nur soviel: „Sie ist bodenständig und mag die regionale Küche, etwa sauereingelegten Hering.“ Übrigens habe eine Mitarbeiterin der Bundeskanzlerin ihren Besuch in der Anwesenheitsliste der Gaststätte vorschriftsmäßig vermerkt.

