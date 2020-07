Im Mai wurde Barabara Borchardt (Linke) vom Landtag zur Richterin am Landesverfassungsgericht in MV gewählt. Die Kritik an ihr ist groß, da sie unter anderem der vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppierung Antikapitalistische Linke angehört. Nun äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).