Messerstecherei in Güstrow: Junger Mann schwer verletzt

Bluttat in Güstrow: Ein junger Mann ist in der Nacht zu Sonntag bei einer Messerstecherei lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich offenbar um eine Beziehungstat zwischen jungen Männern aus dem arabischen Raum.

Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Gegen 23.30 Uhr gerieten vier Beteiligte einer Gruppe in einen Streit. Nachdem dieser eskalierte, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Folge einem jungen Mann ein Messer in den Bauch gerammt wurde. Dieser brach daraufhin blutend auf dem Gehweg zusammen. Augenzeugen informierten den Notruf. Etliche Streifenwagen, ein Notarzt und mehrere Rettungswagen eilten daraufhin in die Gartenstraße/Ecke Eisenbahnstraße. Das Opfer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. „Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Ermittler der Kriminalpolizei sind gegenwärtig mit den Befragungen beschäftigt“, so Rainer Fricke, Polizeiführer vom Dienst. Der Schwerverletzte sei nach Angaben der Polizei noch nicht vernehmungsfähig. Da es sich bei den Beteiligten ausschließlich um Ausländer handelte, werde ein ausländerfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen.

Angreifer wurde später selbst zum Opfer

Laut Staatsanwaltschaft Rostock handelt es sich um eine Beziehungstat. Ein junger Mann, dessen Freundin ihn für einen anderen verlassen hatte, wollte den neuen Freund zur Rede stellen. Dabei sei es zunächst zu Gerangel, dann zu einer Schlägerei gekommen. Der von der Frau Verlassene habe auf den neuen Freund eingeschlagen. Opfer eines Messerangriffs sei aber wiederum der den Streit auslösende Mann gewesen. Kurios: offenbar mit seinem eigenen Messer. Der exakte Tathergang müsse noch ermittelt werden, so Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er bestätigt: Auf den Mann sei dreimal mit dem Messer eingestochen worden. „Zweimal in den Bauch, einmal in die Schulter.“ Die jungen Leute stammten nach Polizeierkenntnissen alle aus dem arabischen Raum und seien zwischen 19 und 21 Jahren alt. Zu Nationalitäten gebe es bisher keine Erkenntnisse.

Klappmesser in der Nähe gefunden

Der mutmaßliche Täter wurde durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Kriminalbeamte sicherten am Tatort Spuren und konnten in einem Mülleimer an einer angrenzenden Bushaltestelle die Tatwaffe, ein klappbares Taschenmesser, ausfindig machen.

Der Tatort, Ecke Gartenstraße/Eisenbahnstraße in Güstrow, ist unter Einwohnern bekannt als Treffpunkt verschiedener Jugend-Gruppen.

