Metall- und Elektrobranche schwächelt: Nur in MV gibt es Hoffnung

Fachkräftemangel, Angst vor dem Brexit und mehr trüben die Stimmung bei den Betrieben der Metall- und Elektrobranche, beklagt Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch. Er ist zugleich Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern und Chef des auf elektrotechnische Dienstleistungen spezialisierten Industrieunternehmens SEAR in Rostock. OZ sprach mit ihm.

Herr Lambusch, wie geht es der Branche?

Thomas Lambusch: Bundesweit so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Gilt das auch für Mecklenburg-Vorpommern?

Nicht in dem Ausmaß. Die Wirtschaft in MV ist kleinteiliger, nicht so exportorientiert. Klar, bei einzelnen Unternehmen sind die Auftragsbestände rückläufig, aber viele – zum Beispiel Werften und Schiffbauzulieferer – haben gut zu tun. Das ist erfreulich und stimmt zuversichtlich.

Wo liegen die Ursachen für die konjunkturelle Krise bundesweit? Thomas Lambusch, Geschäftsführender Gesellschafter der SEAR-Gruppe SEAR

Die ist insbesondere geprägt durch Autobauer und Auto-Zulieferer. Während in Deutschland die Zulassungszahlen noch einigermaßen gut aussehen, gibt es zum Beispiel in China gewaltige Rückgänge. Auch Teile des Maschinenbaus haben Probleme. Und die Windbranche in Deutschland ist ebenfalls in einer kritischen Situation – zum Teil durch hausgemachte Probleme.

Welchen Einfluss hat die Sorge vor dem Brexit?

Einen großen. Auch darunter leidet die Automobilindustrie. Gehört Großbritannien irgendwann einmal nicht mehr zur EU, ändern sich gesetzliche Regelungen, werden Zölle fällig. Das verunsichert die Branche.

Stören auch Umweltschutz und Klimapolitik?

Also, ich finde die Klimaschutzdebatte richtig und Fridays for Future klasse. Nur was daraus wird – Stichwort Kritik an oder gar Verbote von SUVs, Flügen, Kreuzfahrten – das ist bedenklich. Auch wegen der vielen Arbeitsplätze, die daran hängen. Ich glaube, es wäre besser, wenn sich zunächst jeder einzelne fragt, was er tun kann. Klar ist es zum Beispiel richtig, über den Individualverkehr nachzudenken, aber zuerst muss der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Im Übrigen gilt: Umwelt- und Klimaschutz finden längst und vor allem durch die Industrie statt, es gibt hier zahllose erfolgreiche Geschäftsmodelle, um den Ressourcenverbrauch zu senken.

Wie sieht es mit Fachkräften aus, hat die Branche genug Azubis?

Fachkräfte fehlen überall, auch Azubis. Dabei tut die Metall- und Elektroindustrie schon viel – wir sind zum Beispiel mit Infotrucks unterwegs, holen mehr Mädchen in Metallberufe. Dann haben wir die Online-Plattform Zukunftspool (www.zukunftspool.me, die Red.) gestartet, die Nachwuchs und bewährte Kräfte in der Branche halten soll. In einem Bewerberpool hinterlegen abgelehnte Bewerber ihre Daten, und auf der anderen Seite können Firmen, die Fachkräfte freisetzen müssen, über geplante Personalveränderungen informieren.

Ein Problem für viele der älteren Mitarbeiter ist die zunehmende Digitalisierung. Wie lassen sich diese Transformationsprozesse besser gestalten?

Wichtig ist, dass Mitarbeiter vorbereitet und mitgenommen werden – es gibt ja keinen großen Hauptschalter, der umgelegt wird, und dann startet die Digitalisierung. Ein Weg ist zum Beispiel unser Kompetenzzentrum Arbeit 4.0 – „ Digitalisierung in der Arbeitswelt MV“ (Anlaufstelle im Technologiezentrum Warnemünde, www.mv-works.de, die Red.). Das ist bundesweit das erste Mal, dass Sozialpartner so etwas gemeinsam starten.

2020 gibt es wieder Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Kennen Sie schon erste Forderungen der Gewerkschaften?

Nein, davor liegt noch ein Gewerkschaftstag, dann werden die Forderungen der einzelnen Tarifgebiete präzisiert. Die Gewerkschaft will mehr Mitglieder gewinnen und trommelt für noch mehr Mitbestimmung, obwohl die jetzt schon voll ausgereizt ist. Meine Sorge ist, dass wir in Konfrontation zueinander in die Tarifverhandlungen gehen. Besser wäre es, wenn wir gemeinsam weiter denken und die Abschlüsse zukunftsorientiert gestalten.

Das heißt im Klartext?

Wir brauchen verantwortungsvolle Lohnabschlüsse und möglichst flexible Lösungen, um allen Unternehmen und Wirtschaftszweigen gerecht zu werden. Früher war zum Beispiel oft die Autoindustrie das Maß aller Dinge, jetzt steckt diese Branche mitten im Strukturwandel. Um diesen Strukturwandel und die Digitalisierung zu bewältigen, müssen die Unternehmen beweglich sein und schnell reagieren können, sie müssen vorausschauend planen und in Transformation investieren. Deshalb brauchen wir mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung, beim Arbeitszeitvolumen. Gleichzeitig muss der Flächentarifvertrag verständlicher und leichter handhabbar werden, besonders für Mittelständler.

Sind Sie auch 2020 Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite?

Nein, ich war erstmals 2011 Verhandlungsführer – zusammen mit Meinhard Geiken auf der anderen, auf der IG-Metall-Seite. Jetzt ist Zeit für Jüngere. Für mich übernimmt Lena Ströbele, Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin bei der Lürssen-Werft in Bremen. Und auf der Gewerkschaftsseite kommt Daniel Friedrich (ehemals Geschäftsführer der IG Metall Lübeck-Wismar, ab 1.12. Bezirksleiter IG Metall Küste, die Red.). Aber ich stehe Frau Ströbele 2020 zur Seite.

Hatten Sie Spaß an Tarifverhandlungen?

Tja, es hat mir immer Spaß gemacht, als Unternehmer etwas zu bewegen und mich nicht zu verstecken. Wir sind vernünftig miteinander umgegangen, das war immer positiv.

Aber Sie bleiben Präsident von Nordmetall?

Na ja, bis spätestens 31. Dezember 2020 muss sich Nordmetall einen neuen Präsidenten wählen. Ich bin dann 67.

Das hört sich so an, als ob auch Ihre Tage bei SEAR gezählt sind...

Von Thomas Luczak