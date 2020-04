Metro Großmärkte in MV: Jetzt auch für Privatkunden geöffnet

Rostock

Die Metro Großmärkte in Mecklenburg-Vorpommern haben ab sofort bis zum 19. April 2020 für alle privaten Verbraucher geöffnet. Wie das Unternehmen am Montag mitteilt, hat das Land einer entsprechenden Nutzungsänderung befristet zugestimmt.

Demnach können nicht nur Gewerbetreibende, sondern vorübergehend auch alle, die keine Kundenkarte haben in den Märkten in Wolgast, Greifswald, Wismar, Neustrelitz und Waren einkaufen. Dadurch soll die Grundversorgung der Region für Verbraucher während der Corona-Krise unterstützt werden.

Schwerpunkt auf Lebensmittel

Auch wir nehmen einen erhöhten Bedarf an Grund- und Nahversorgungsangeboten bei den Verbrauchern war“, sagt Frank Jäniche, CEO Metro Deutschland. „Mit der Lockerung der Vorgaben können wir den Bewohnern in Mecklenburg-Vorpommern in dieser herausfordernden Zeit eine weitere sichere Einkaufsmöglichkeit öffnen, um bei Metro den vorhandenen Bedarf zu decken und auf ein erweitertes Angebot zugreifen zu können.“

Das Sortiment der Metro-Märkte umfasst rund 12 000 Artikel mit einem Schwerpunkt auf Lebensmittel. Diese sind laut eigenen Angaben mit 90 Prozent vertreten. Eingekauft werden kann aber im ganzen Laden.

Lesen Sie auch:

Von OZ