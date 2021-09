Die CDU hat bei der Landtagswahl in MV deutlich an Stimmen verloren. Michael Sack (47) ist daraufhin als Landeschef der Partei zurückgetreten – bleibt ihm noch der Landratsposten in Vorpommern-Greifswald. Im exklusiven OZ-Gespräch erklärt er seinen Abgang als CDU-Landeschef und führt aus, warum sich seine Partei besser nicht an der nächsten MV-Regierung beteiligen sollte.