Michi Beck bei Karls: Warum der Fanta4-Rapper in Rövershagen war

Rövershagen

Zum Rutschen ist er nicht gekommen: Michi Beck, Rapper der Band „Die Fantastischen Vier“, hat in dieser Woche das Karls-Erlebnisdorf in Rövershagen besucht. Dort kann schon ohne Einschränkung im Bauernmarkt einkauft werden. Auch die Spielplätze sind jetzt wieder auf. „Und die Eiswelt, wenn man sich vorher einen Termin vereinbart“, sagt Chef Robert Dahl.

Michi Beck will aber daran mitwirken, dass das Erlebnisdorf so bald wie möglich weiter öffnen kann. Die Fantastischen Vier unterstützen von Anfang an die Entwicklung der Kontakt-Nachverfolgungs-App „Luca“, für die sich das Land MV schon die Lizenz für den Einsatz in den Gesundheitsämtern gesichert hat. „Wir hoffen, dass wir durch Luca auch unsere Gastronomien und die Fahrgeschäfte so schnell wie möglich wieder öffnen können“, erklärt Unternehmer Robert Dahl.

Bedenken zum Datenschutz ausgeräumt

Zusammen mit dem Rapper und dessen Freund und Geschäftspartner Marcus Trojan hätte er nun bei einem Vor-Ort-Besuch Möglichkeiten ausgelotet, wie die App eingesetzt werden könnte. „Zum Beispiel, indem wir am Eingang der Fahrgeschäfte wie der Raupenbahn einen entsprechenden QR-Code aufhängen und sich die Mitfahrer dann ein- und ausscannen“, sagt Dahl.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem seien auch seine Fragen zu Themen wie dem Datenschutz von den beiden „Luca“-Experten beantwortet und dadurch Bedenken ausgeräumt worden. Dass der Rapper und sein Geschäftspartner überhaupt bei Karls vorbeischauten, sei einer gemeinsamen Freundin zu verdanken gewesen.

Hoffnung auf Gastro-Öffnung Ende März

Technisch sei das Registrieren des Erlebnisdorfes in der App sehr leicht und schnell zu realisieren – genau wie die Ausrüstung der Fahrgeschäfte sowie Gastronomiebereiche mit den entsprechenden QR-Codes. Ob und wann die Öffnung möglich ist, würde allerdings von der Landesregierung und den entsprechenden Verordnungen des Landkreises Rostock abhängen.

Unternehmer Dahl hofft, dass zumindest die Außenbereiche seiner Restaurants wie auch andere Gastronomiebetriebe wie angekündigt Ende März öffnen können. Bis dahin gibt es zumindest im Treggergrill Essen zum Mitnehmen.

Emotionaler Appell in Richtung der Landesregierung

Dass er seine Besucher – vor allem den kleinsten – nun wieder auf die Spielplätze lassen kann, sei ein wichtiger erster Schritt. Genau wie die Öffnung der Eiswelt auf Termin. „Dadurch sind immer maximal 45 Personen auf den 1200 Quadratmetern und es gibt Zeitfenster von einer halben Stunde – was bei minus zehn Grad ja vielleicht auch erst einmal ausreicht“, sagt er augenzwinkernd.

Der Bauernmarkt konnte trotz Lockdown durchgängig und ohne Einschränkung genutzt werden – weil dort Lebensmittel sowie Waren des täglichen Bedarfs angeboten werden.

Ohne als Coronaleugner gelten zu wollen, fordert Dahl, dass die Politik jetzt endlich ihren Kurs ändert und sich von inzidenzbasierten Entscheidungen sowie der Fixierung auf feste Werte verabschiedet. „Denn je mehr wir testen, wird ja auch die Inzidenz steigen. Obwohl wir die Pandemie eigentlich besser beherrschen, weil wir diejenigen, die sich positiv selbst testen, schneller finden und isolieren“, sagt er. Und eine höhere Inzidenz bedeute für Unternehmer wie ihn eine immer weiter verlangsamte Öffnungsperspektive. Er würde den Fokus stattdessen eher auf die Todeszahlen sowie die Belegung der Intensivbetten legen.

„Es geht darum, jetzt auch dass Leben zurückzubekommen. Nicht um Geld zu machen, sondern um den Menschen Freude zu geben“, sagt Dahl in einem elfminütigen Appell, den er kürzlich online stellte.

Im vergangenen Jahr der Pandemie habe er allein 270 000 Adressen für die Gastronomie aller Einrichtungen registriert – und keinen einzigen Anruf zur Mithilfe bei Kontaktnachverfolgung bekommen. „Die Schutzkonzepte scheinen also zu funktionieren“, so Dahl.

Der Karls-Betreiber hofft, dass die neue „Luca“-App zumindest diesen Bürokratieaufwand deutlich verringert, wenn alle Bereiche der Erlebnisdörfer wieder offen sind.

Von Claudia Labude-Gericke