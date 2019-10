Miese Stimmung im Herbst? Experte erklärt, was dahinter steckt

Rostock

Die Tage werden wieder kürzer, draußen ist es kalt und ungemütlich, die dunkle Jahreszeit steht bevor. So unbehaglich wie das Wetter ist im Herbst bei vielen Menschen auch die Stimmung. Dieses Phänomen ist bekannt als Herbstblues. Doch was steckt dahinter? Und was hilft dagegen?

Professor Carsten Spitzer, Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin der Universitätsmedizin Rostock, beantwortet die wichtigsten Fragen im Interview.

Herr Prof. Spitzer, was sind die typischen Anzeichen für einen Herbstblues?

Dazu gehören ein reduziertes Energiegefühl, gedrückte Stimmung und eine im Vergleich zu anderen Jahreszeiten schnellere Neigung, Sorgen und Ängste zu empfinden. Nachlassende Motivation, sinkende Kreativität, ein höheres Schlafbedürfnis sowie unter Umständen ein geringeres Interesse an Geselligkeit können ebenso dazu kommen, wie größerer Appetit auf Süßigkeiten und andere Kohlenhydrate. Alltäglicher Stress wird schneller als sonst zu einer größeren Belastung.

Und wodurch werden diese Symptome im Körper ausgelöst?

Die Ursachen sind vielfältig. Durch das geringere Tageslicht produziert der Körper weniger von dem als Glückshormon bezeichneten Serotonin, aber mehr Melatonin, das wiederum als Schlafhormon bekannt ist. Das komplizierte Zusammenspiel beider Hormonstoffwechsel spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung unserer "inneren Uhr".

Prof. Dr. Carsten Spitzer von Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in Rostock sagt: „Für den menschlichen Organismus ist es sinnvoll, sich auf den Wechsel der Jahreszeiten vorzubereiten.“ Quelle: Universitätsmedizin Rostock

Kann so ein Herbstblues in eine ernst zu nehmende Depression ausarten?

Der Herbstblues sollte nicht primär als Krankheit verstanden werden, sondern als ein von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägtes Phänomen, das die Anpassung an die veränderten Jahreszeiten begleitet. Es ist also absolut in Ordnung, sich im Herbst und Winter an einzelnen Tagen müde, antriebslos und niedergeschlagen zu fühlen.

Ab wann ist eine ärztliche Behandlung notwendig?

Erst nach zwei Wochen durchgehendem Trübsinns, enormer Müdigkeit und anderen Beschwerden wie Konzentrationseinbußen, Verlust von Freude und emotionaler Schwingungsfähigkeit sollte eine weiterführende ärztliche Diagnostik erfolgen. Dann kann es sich um eine saisonal abhängige Depression handeln.

Worin unterscheidet sich ein Herbstblues von einer solchen Depression?

Während der Herbstblues meist wenige Tage anhält oder immer wieder von Tagen mit normaler Stimmung unterbrochen wird, ist eine Depression von einer mindestens zwei Wochen anhaltenden gedrückten Stimmung und Energielosigkeit, die deutlich über das übliche Maß hinausgeht, gekennzeichnet.

Wie viele Menschen sind im Durchschnitt betroffen?

Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 15 Prozent der Bevölkerung den typischen Herbstblues kennen und ca. 2,5 Prozent unter einer behandlungsbedürftigen saisonal abhängigen Depression leiden.

Was kann man gegen die miese Stimmung tun?

Für den menschlichen Organismus ist es sinnvoll, sich auf den Wechsel der Jahreszeiten vorzubereiten. Dazu gehört zum Beispiel, über einen höheren Appetit den Energiebedarf für die langen Wintermonate zu decken oder sich durch einen höheren Schlafbedarf an die längeren Dunkelphasen anzupassen. Das ist etwa vergleichbar mit dem Winterschlaf mancher Tiere. Außerdem hilft viel Bewegung an der frischen Luft bei Tageslicht, eine vitaminreiche Ernährung, dem Ruhebedürfnis nachgeben und für Entschleunigung sorgen, sowie soziale Kontakte pflegen.

Von Rabea Osol