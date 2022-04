Wismar

Es war wie im Film: Mitten in der Nacht stehen zwei Menschen im Schlafzimmer von Ingrid Engelke aus Wismar. Sie schläft tief und fest in ihrem Bett, als die Personen der 70-Jährigen auf die Schulter tippen und in ruhigem Ton sagen, dass sie sich nicht erschrecken soll. Die Rentnerin blickt völlig verschlafen in zwei Gesichter mit Masken. „Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Es war so gruselig“, erklärt sie. „Ich dachte, ich träume.“

Aber es war kein Traum. Die Polizistin und der Feuerwehrmann standen nicht ohne Grund an ihrem Bett in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wendorf. Unbekannte Täter hatten einige Zeit zuvor einen Brand an der hinteren Eingangstür, die zu den Kellerräumen führt, gelegt. Donnerstagfrüh gegen 1.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber informiert. Das Feuer brannte sich durch die Holztür, war aber von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht.

In diesem Wohnhaus in Wendorf sind die Mieter in der Nacht zu Donnerstag unsanft aus dem Schlaf geholt worden. Ein Unbekannter hatte die Kellertür in Brand gesetzt. Quelle: Jana Franke

Dicker Qualm im Hausflur

Am Vormittag steht die Kellertür weit offen. Im unteren Bereich ist sie verkohlt. Ebenso der Türrahmen. Das Feuer hatte sich nicht nur durch das Holz gefressen, sondern in Teilen auch durch den Schaumstoff, der Leitungsrohre unmittelbar neben der Kellereingangstür im Flurinneren ummantelt. Noch immer liegt Brandgeruch in der Luft. In der ersten Etage stehen einige Mieter zusammen und werten die Geschehnisse der Nacht aus.

Der Schaden hält sich mit etwa 1000 Euro in Grenzen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Quelle: Jana Franke

„Jemand leuchtete mit einer Lampe in mein Schlafzimmer“, erzählt eine 69-Jährige, die im Erdgeschoss wohnt. „Ich habe mich noch gefragt, was das für Idioten sind“, umschreibt die Mieterin. Sie zog die Gardine weg und erkannte Polizisten. „Ich habe das Fenster geöffnet und gefragt, was los ist“, berichtet sie. Die Beamten erklärten ihr, dass es brennt und sie das Fenster wieder schließen soll. Im Hausflur sah sie danach dicken Qualm.

Einige Mieter warnten sich gegenseitig per Telefon. „Meine Nachbarin rief mich an und fragte, ob es bei uns im Haus brennt, weil so viel Blaulicht vor der Tür zu sehen ist. Dann habe ich es auch wahrgenommen und aus dem Fenster geschaut. Feuer habe ich aber nicht mehr gesehen“, erklärt eine 80-Jährige, die ebenfalls im Erdgeschoss wohnt.

Vier Türen zwangsgeöffnet

Wer im Haus noch nicht wach war, wurde durch das Klopfen der Polizei und der Feuerwehr an der Wohnungstür geweckt – bis auf Ingrid Engelke. „Ich habe absolut nichts gehört“, gibt sie zu. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr waren gezwungen, ihre Tür aufzubrechen. Sie bohrten das Schloss auf und verschafften sich so Zugang zu ihren vier Wänden. Ein paar Stunden später kann sie darüber lachen. „Die Polizistin hatte sich noch gewundert, dass ich so einen festen Schlaf habe“, erzählt sie.

Der Schaden hält sich mit etwa 1000 Euro in Grenzen. Nichtsdestotrotz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Quelle: Jana Franke

Zwölf Familien wohnen in dem Aufgang. Insgesamt vier Türen mussten zwangsgeöffnet werden, weil sich auf das Klopfen niemand meldete. „In den anderen Wohnungen war aber niemand zu Hause“, weiß Ingrid Engelke. „Die Polizisten wollten dennoch sichergehen.“

Nach Angaben der Beamten mussten drei Personen im Rettungswagen versorgt werden, konnten im Anschluss aber wieder in ihre Wohnungen. „Zwei Krankenwagen waren da“, erzählt die 80-jährige Mieterin. Sie habe gesehen, dass eine ältere Bewohnerin dort behandelt wurde. „Mich haben die Einsatzkräfte auch gefragt, ob ich versorgt werden müsste“, sagt sie. Zum Glück musste sie es nicht.

Polizei bittet um Hinweise

Um 3.45 Uhr war der Spuk vorbei, das Blaulicht verschwunden. „Ich konnte zunächst gar nicht einschlafen und habe erst einmal ein Glas Wasser getrunken“, berichtet die 69-Jährige aus dem Erdgeschoss. Die ganze Aufregung hinderte Ingrid Engelke nicht am Einschlafen. „Ich habe mich hingelegt und war gleich wieder weg“, umschreibt sie lachend. „Als ich morgens aufgewacht bin, musste ich erst einmal überlegen, ob ich geträumt hatte. Dann habe ich aber den neuen Schlüssel in der Tür gesehen und wusste, dass es Realität war.“ Noch in der Nacht tauschte die Feuerwehr ihr aufgebohrtes Schloss gegen ein neues ein.

Wer die Feuerwehr rief, können die Damen nicht sagen. „Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist“, sagt die 69-Jährige. „Ich wohne seit 29 Jahren hier, aber so etwas Schreckliches habe ich noch nicht erlebt“, ergänzt die 80-Jährige.

Der Schaden hält sich mit rund 1000 Euro in Grenzen. Dennoch sitzt der Schreck bei den Mietern tief. Die Kriminalpolizei Wismar sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Sie bittet um Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an das Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 0 38 41 / 2030 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. Zudem können die Hinweise auch über die Internetwache unter www.polizei-mv.de abgegeben werden.

Es ist nicht der erste Brandanschlag in Wendorf. Im Oktober vergangenen Jahres steckten Unbekannte im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erwin-Fischer-Straße einen Kinderwagen an. Insgesamt 21 Menschen mussten seinerzeit vorsorglich aus dem Gebäude. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Eine Evakuierung gab es vor zwei Monaten auch in der Johannes-R.-Becher-Straße am Friedenshof. Dort war ebenfalls in Kellerräumen ein Brand gelegt worden. Der entstandene Rauch breitete sich über den Treppenaufgang im gesamten Haus aus. Durch jede Ritze kroch der beißende Geruch bis in die Mietwohnungen. Die Ermittlungen laufen.

Von Jana Franke