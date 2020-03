Mietzahlungen wegen Corona-Krise ausgesetzt: Verbände in MV kritisieren Adidas, H&M und Deichmann

Rostock

„Unerhört, wie Adidas versucht, die Corona-Krise auszunutzen!“, empört sich Lutz Heinecke, Präsident des Landesverbandes Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern. Anlass seiner Kritik: „Vorsorglich“ und „temporär“ wolle Adidas die Ladenmiete für seine insgesamt 26 Geschäfte in Deutschland stunden. Mit den Vermietern sei man in engem Austausch, es handle sich in der Regel um „große Immobilienvermarkter und Versicherungsfonds“, so Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted. Und die meisten hätten für diese Maßnahme Verständnis gezeigt. Nach harscher Kritik räumte der Sportartikelkonzern ein, privaten Vermietern seiner Läden unverändert die Miete zahlen zu wollen.

Der Markenhersteller steht mit seiner Mietstundung nicht allein: Neben Adidas haben auch bekannte Handelsketten wie Deichmann, Puma und H&M die Mietzahlungen für ihre Filialen in Deutschland eingestellt, nachdem diese wegen der Coronavirus-Ausbreitung schließen mussten. Deichmann spricht von einer „präventiven Maßnahme, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten“.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Haus & Grund MV fürchtet Lawine

Lutz Heinecke ist empört: Zwar gehörten Unternehmen wie Adidas in der Regel nicht zum Mieter-Klientel der Vermieter, die sich im Interessenverband Haus & Grund MV zusammengeschlossen haben. Aber: Mit einem solchen Präzedenzfall werde „eine Lawine in Gang gesetzt, die schlimm enden könnte“. Das Problem sei von der Politik nicht zu Ende gedacht: „Wenn die Politik gestattet, dass Mieten nicht gezahlt werden, dann muss sie auch dafür sorgen, dass Banken Zinsen und Tilgungen aussetzen“, kritisiert er. Denn: Die Vermieter in MV würden ja in der Regel von den Mieteinnahmen keinen Champagner kaufen, sondern zunächst einmal die Forderungen der Banken erfüllen. Ohne eine Änderung würden „kleine Vermieter zerquetscht“. Mögliche Folgen für Vermieter: Pleiten und Zwangsverkäufe.

Einzelhandelsverband Nord fordert staatliche Hilfen

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Einzelhandelsverband Nord, fordert: „Wenn der Staat verfügt, dass Läden schließen müssen, muss er auch die Miete übernehmen.“ Er rät allen durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geratenen Händlern, „gemeinsam mit ihren Vermietern nach Lösungen zu suchen“. Viele Händler überlegten jetzt „in alle Richtungen“, wie sie die Zeiten ohne Einnahmen überleben könnten. Zudem habe auch der Vermieter nichts davon, wenn nach der Krise „keine Händler mehr existieren, die ihre Läden öffnen können“. Denn auch mit einer eventuellen Stundung der Miete seien noch nicht alle Probleme gelöst. Zur Not müsse die Miete komplett „auf Null“ gesetzt werden.

Mietern darf von April bis Juni nicht gekündigt werden

Hintergrund: Der Bundestag hatte am vergangenen Mittwoch im Rahmen eines milliardenschweren Hilfspakets beschlossen, dass Mietern von April bis Juni nicht gekündigt werden kann, wenn sie auf Grund der Coronakrise ihre Miete nicht bezahlen könnten. Die grundsätzliche Zahlungspflicht bestehe aber dennoch. Zudem ist diese Maßnahme vor allem für Privatvermieter und Kleinvermieter gedacht.

Verhalten von Adidas in der Kritik

Und so hatte dann auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ( SPD) das Verhalten von Adidas kritisiert: „Wenn jetzt finanzstarke Unternehmen einfach ihre Mieten nicht mehr zahlen, ist dies unanständig und nicht akzeptabel.“ Die Corona-Hilfsgesetze böten dafür keine Grundlage. Es gelte weiterhin: „Mieter müssen selbstverständlich ihre Miete zahlen. Falls sie tatsächlich infolge der Krise in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten geraten, kann ihnen lediglich für einen begrenzten Zeitraum nicht gekündigt werden.“ Gerichte könnten überprüfen, ob die Voraussetzungen hierfür vorliegen, so Lambrecht weiter. Mieter seien gut beraten, mit ihren Vermietern nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen, wenn sie tatsächlich in Zahlungsschwierigkeiten seien.

Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) nannte es irritierend, „wenn große Unternehmen einfach so einen Mietzahlungsstopp verkünden. Jetzt ist die Zeit der Kooperation.“ Zu einer guten Geschäftsverbindung gehöre auch, sich in schweren Zeiten miteinander zu verständigen. Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD): „Ich halte das Verhalten von Adidas für unverantwortlich und habe dafür kein Verständnis.“

Mieterbund: Unverschämtheit

Auch Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, zeigte sich entrüstet: „Das ist eine Unverschämtheit sondergleichen. Diese großen Firmen verdienen hervorragendes Geld und berufen sich jetzt auf ein Gesetz, das doch die Kleinen schützen soll.“ Der Präsident von Haus & Grund, Kai Warnecke, sagte: „Die Handelsketten nehmen das Gesetz vorsätzlich zum Anlass, um Mietzahlungen auszusetzen. Das ist absolut missbräuchlich. Es untergräbt die Zahlungsmoral.“

Lesen Sie auch:

Von Thomas Luczak