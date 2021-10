Rostock

„Das ist so eine Sauerei!“ Christoph Klunker, ehemaliger Busfahrer aus Rostock-Groß Klein, schiebt die Mahnung, die vor ihm auf dem Couchtisch liegt, beiseite und verschränkt die Arme. „Wissen Sie, es geht nicht um die 200 Euro, die könnten wir zahlen“, sagt der 74-Jährige. „Aber es geht um zwei Sachen: dass ich überhaupt bestraft werde und wofür. Ich wollte mich doch nur selbst verteidigen!“ 

Was war geschehen? Edeltraud Klunker erzählt: „Wir hatten im Frühjahr diese Schreiben im Briefkasten. Zwei große Umschläge mit vielen Fragen, ein richtig dickes Heft.“ Absender war das Statistische Amt MV. „Die wollten von uns alles wissen. Den ganzen Lebenslauf bis zur Rente, alles von unserem Geld sowieso.“

Daten für Mikrozensus zu intim?

Die 66-Jährige muss sich konzentrieren, wenn sie erzählt. Sie ist an Parkinson erkrankt. Ein Punkt macht sie fassungslos: „Stellen Sie sich vor, auch von unseren Eltern wollten sie alles wissen. Aber da habe ich einfach nur Kreuze gemacht. Das wusste ich nicht. Mein Vati hat nie über seine Vergangenheit erzählt.“

Die ehemalige Kindergärtnerin gibt zu: Es war ihr zu intim. „Das geht die doch nichts an. Wenn man so was freiwillig beantwortet, in Ordnung. Aber wenn nicht, muss man das doch respektieren.“ Und noch etwas kommt hinzu: „Durch meine Krankheit habe ich vieles nicht mehr in meinem Gedächtnis und schreiben geht nur in ganz großer Ruhe, sonst ist es unleserlich.“ Sie hat deshalb nicht alle Fragen beantwortet. Die Reaktion vom Amt folgte prompt: ein Gebührenbescheid von 20,11 Euro und die Aufforderung, auch den Rest leserlich auszufüllen.

Zwangsgeld in Höhe von 220,11 Euro

Da habe sie sich erst mal beraten lassen. Bei der Verbraucherzentrale habe man ihr aber gesagt, das habe alles seine Richtigkeit. Dass sie verpflichtet sei, bei diesem sogenannten Mikrozensus, einer Haushaltsbefragung, mitzumachen. Also habe sie widerwillig und soweit sie konnte auch den Rest beantwortet. Anders als ihr Mann.

Der hatte schon den Inhalt des ersten Briefes in kleine Fetzen zerrissen. „Das war ein richtiger Berg“, Christoph Klunker deutet mit beiden Händen auf dem Teppich vor sich einen Haufen Papier an. Bei ihm wird es deshalb nun teuer. Das Landesamt für Finanzen verlangt von ihm ein Zwangsgeld in Höhe von 220,11 Euro zuzüglich Mahngebühren. Ungerecht, wie er findet, denn er hat gute Gründe, warum er seine Daten nicht hergeben will.

Dilemma in Zeiten von Enkeltricks

„Mich interessieren Kriminalfälle“, erklärt er. „Aber nicht der Tatort. Echte Fälle aus dem Leben, die im Fernsehen bei Aktenzeichen XY vorgestellt werden oder in der Zeitung.“ Immer wieder werde dort etwa vor Enkeltricks gewarnt. „Erst vor zwei Tagen wieder hat ein Polizist im Fernsehen gesagt, dass man niemals über persönliche Dinge Auskunft geben soll. Insbesondere nicht über Geld, Geburtsdaten oder Adressen. Es gibt sogar Fälle, wo angebliche Polizisten ältere Menschen abzocken.“

Christoph Klunker ist stinksauer: Er soll Strafe zahlen, weil er den langen Fragebogen des Landesamtes für Statistik nicht ausfüllen will. Dabei hat er ein guten Gründe dafür. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Das Dilemma von Christoph Klunker wird klar: Wie soll man wissen, wem man trauen kann? „Die erfinden jeden Tag was Neues, sogar wie man an die Kontonummer kommt.“ Und nun komme eben so ein Schreiben und er soll das alles plötzlich weitergeben. „Die wollten wissen, wie viel Rente ich bekomme und ob ich Immobilien habe. Mir ist ganz schlecht.“ Ja, natürlich, der Brief sei von einem Amt. „Klar, schreiben die was von Datenschutz, mit so was kommen die immer. Angeblich geben die das nicht weiter und es kann nicht nachverfolgt werden.“ Doch Klunker traut der Sache nicht.

„Geht mir doch nur darum, mich zu schützen.“

„Irgendeiner kommt doch da ran. Schon der Erste, der den Brief öffnet, könnte ein Ganove sein und alles mit seinem Handy abfotografieren. Und schon steht hier jemand vor der Tür, weil er doch unsere Daten hat.“ Dass es für diese Bedenken kein Verständnis gibt, findet er unmöglich. „Es geht mir doch nur darum, mich zu schützen.“

Da nützt es auch nichts, dass Gudrun Beneicke, Leiterin des Landesamtes für innere Verwaltung, anbietet, von dem Zwangsgeld abzusehen. „Herr Klunker kann den Fragebogen bei uns neu anfordern. Sobald er sich meldet, droht ihm nichts. Am besten per Postkarte oder Brief, denn wir sind momentan, nach dem Hackerangriff, nicht anders zu erreichen.“ Nur eines geht nicht: „Er kommt leider nicht drum herum, die Angaben zu machen.“ Warum das so ist, könne man auch auf der Internetseite www.laiv-mv.de nachlesen.

„Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern.“

Dort erfährt man unter anderem, dass jedes Jahr 8500 Haushalte zu ihren Lebensbedingungen befragt werden. Beim Mikrozensus handelt es sich um eine sogenannte Flächenstichprobe, das heißt, für die Befragung von einem Prozent der Bevölkerung werden Straßenzüge und Gebäude nach einem Zufallsverfahren ausgewählt. Die Haushalte, die in diesen ausgewählten Gebäuden wohnen, werden bis zu vier Mal im Rahmen des Mikrozensus befragt.

Vier mal 200 Euro Zwangsgeld drohen also Christoph Klunker, wenn er seine Meinung nicht ändert. Doch ihm ist bereits eine Lösung eingefallen: „Manche Politiker lassen sich Dinge zuschulden kommen. Die sagen dann aber einfach, dass sie sich daran nicht erinnern können und kommen damit durch. Die müssen keine Strafe zahlen. Das ist doch ungerecht.“ Klunker wolle sich ein Beispiel daran nehmen: „Wenn ich wieder einen Fragebogen erhalte, werde ich sagen: Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern.“

