Unter dem Motto „Schluss mit lustig“ haben Milchbauern und Viehhalter am Donnerstag in MV erneut auf ihre schwierige Situation aufmerksam gemacht. In mehreren Trecker-Konvois holten sie bei Molkereien und anderen verarbeitenden Betrieben die Antworten auf ihre Forderungsschreiben ab, die sie dort eine Woche zuvor in einer ähnlichen Aktion abgegeben hatten.

Alleine im Nordwesten des Landes hatten sich 17 Traktoren angeschlossen – deutlich mehr als erwartet, sagte Georg Maas vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) MV. Er wertete die Aktion daher als Erfolg, zumal mit der Molkerei Rücker in Wismar auch ein Betrieb zumindest mit den Landwirten ins Gespräch gekommen sei.

Milchpreis um 15 Cent erhöhen? Klare Absage aus der Molkerei

Geschäftsführer Klaus Rücker sagte an die Protestierenden gewandt: „Die Wertschöpfung bleibt nicht bei Ihnen, das ist unbestritten. Sie bleibt aber auch nicht bei uns, sondern weitgehend im Handel.“ Er fühle sich unwohl dabei, Milchpreise zahlen zu müssen, die den Landwirten kein gutes Auskommen ermöglichten.

Der Forderung, den Milchpreis sofort um 15 Cent zu erhöhen, erteilte er jedoch eine klare Absage. „Ein Milchpreis von 40 Cent und darüber würde zusätzliche Produktionsanreize auslösen, wir würden sofort viel zu viel Milch am Markt haben.“ Es müsste dann sofort eine Mengenbegrenzung für ganz Europa geben, so der Unternehmer.

Deutsche Butter mit Sahne aus Osteuropa

Wichtig sei, eine Herkunftsbezeichnung für Milchprodukte einzuführen, so Rücker. Sein Unternehmen mache das schon freiwillig. Er beobachte etwa, dass deutsche Molkereien Sahne aus Osteuropa billig einkaufen und daraus vermeintlich deutsche Butter produzieren. „Das darf es nicht geben. Deutsche Markenbutter sollte auch aus deutscher Sahne produziert sein.“

Peter Guhl von den Freien Bauern meinte: „Ich sehe bei Rücker Ansätze, mit denen wir arbeiten können.“ Die anderen Molkereien im Land hätten dagegen weitgehend nur die von ihrem Dachverband ausgegebenen vorgefertigten Antwortschreiben abgegeben. „Darin äußern sie Verständnis für unsere Lage. Aber davon kann ich mir nichts kaufen“, so Guhl.

Die Bauern beklagen schon lange ruinöse Preise für Milch und Fleisch. Sie verlangen 15 Cent mehr pro Liter Milch, einen Euro mehr pro Kilo Rindfleisch, 50 Cent bei Schwein sowie 20 Cent bei Geflügel.

