Millionen-Hilfe für MV Werften: Linke will Gelder an Bedingungen knüpfen

Erneut Steuergeld für die MV Werften? Wenn es nach den Linken geht, nur unter bestimmten Bedingungen: Wichtig sei, „dass die MV Werften zukunftsfähig werden“, fordert Simone Oldenburg, Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag. Natürlich gehörten die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund zu Mecklenburg-Vorpommern, natürlich müsse man „die Kuh vom Eis kriegen“, aber: Die Zustimmung der Linken für die Öffnung der sogenannten Lock-Box gebe es nur, wenn bestimmte Forderungen erfüllt würden.

Hintergrund: Die MV Werften brauchen dringend Geld. Viel Geld – in den kommenden Wochen allein 175 Millionen Euro. Bereits im April informierte die Werft Geschäftspartner, dass sie Rechnungen für zwei Kreuzfahrtschiffe vorerst nicht begleichen könne, darunter wohl auch Energierechnungen der Stadtwerke Wismar. Grund: die Corona-Krise.

Geld könnte aus Lock-Box fließen

Die 175 Millionen sollen aus der Lock-Box fließen; einer Sicherheitsrücklage für Bürgschaften, die das Land den MV Werften für die beiden ersten Kreuzfahrtschiffe der Global Class gewährt hat. Jedoch: An der Finanzspitze müsse sich auch die Genting-Gruppe beteiligen, fordert Oldenburg. Mit mindestens zehn Prozent. Zudem müsse eine Werften-Kommission geschaffen werden, mit kompetenten Partnern aus Landesregierung, Branchenvertretern, Gewerkschaftern, so die Linke.

Vorbild: die Tourismus-Task-Force. Und: „Wir fordern mehr Transparenz“. Insbesondere, wenn es Schwierigkeiten gebe. Es dürfe nicht sein, dass Landesregierung und Öffentlichkeit nur bei positiven Anlässen informiert werden würden. Auch soll der Umweltschutz eine größere Rolle spielen. Einige Kreuzfahrtschiffe sollen weiterhin Schweröl als Treibstoff nutzen, ein Abprodukt bei der Rohölverarbeitung, bei dessen Verbrennung viele Schadstoffe frei werden.

Gutachten gefordert

Unabhängig davon soll ein Gutachten belegen, dass die MV Werften nicht bereits vor Corona in Not waren, sondern erst durch das Virus in die Krise geraten seien. Erst dann könnten aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung Hilfsgelder fließen. Denn: Die Finanzspritze ist nur für Firmen gedacht, die durch die Pandemie Probleme bekamen.

Rund 3100 Jobs hängen in MV am Bau der Genting-Kreuzfahrtschiffe. Dazu kommen Tausende weitere in der Zuliefererindustrie. Die Konzern-Mutter Genting Hongkong gab im Frühjahr wegen der Corona-Krise eine Gewinnwarnung heraus. 2020 werde mit großen Verlusten gerechnet; das Kreuzfahrtgeschäft kam zum Erliegen.

Von Thomas Luczak