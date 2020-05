Millionen-Schulden: Reißt die Krise bei MV Werften jetzt auch die Stadtwerke Wismar mit?

Wismar

Die finanzielle Schieflage der MV Werften schlägt durch: Nach OZ-Informationen haben die Werften Rechnungen von drei bis vier Millionen Euro beim Energieversorger Stadtwerke Wismar nicht beglichen. Dies gilt laut Insidern für die drei Werftstandorte Wismar, Warnemünde und Stralsund.

Brisant: Die Stadtwerke Wismar sind zu 51 Prozent kommunales Unternehmen. Bisher profitierte die Hansestadt Wismar von Gewinnen des Energieversorgers. Bleibt künftig Geld weg, fehlt es für Spielplätze, Straßen, Schulen.

MV Werften und Stadt Wismar halten sich zur Schuldenfrage bedeckt

Von Energie-Schulden der Werften in Millionenhöhe berichten mehrere Quellen. In der Wismarer Stadtpolitik habe Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) darüber informiert. Offiziell sagt Beyer gegenüber der OZ nichts: Es sei bekannt, dass MV Werften „wie auch viele andere Unternehmen Schwierigkeiten hat“, so sein Sprecher. Zu „Geschäftsbeziehungen Dritter mit unseren kommunalen Beteiligungen“ gebe es keine Auskünfte. Dementiert wird die Summe aber auch auf Nachfrage nicht.

Aufklärung gibt es auch von MV Werften nicht. „Wir sind in ständigem Kontakt mit dem Land, den Bürgermeistern, den Kommunen und besprechen alles direkt mit den Partnern“, so Sprecher Stefan Sprunk. Man werde „keine Details öffentlich kommunizieren“.

Kritiker fordern: Alles muss bei den Werften auf den Prüfstand

Besorgte Politiker werden unter der Hand deutlicher: Das Geld könnte ein riesiges Loch in die Stadtkasse reißen. Alles müsse jetzt auf den Prüfstand, bevor die Werften weiteres staatliches Geld erhalten. Auch in Stralsund spielten die Millionen-Schulden der MV Werften nach Insider-Auskunft eine Rolle. Hier sei es zudem um Stundung von Steuerzahlungen gegangen.

Kommentar zum Thema: Die Fakten müssen auf den Tisch – jetzt!

Von „intensiven Verhandlungen“ mit MV Werften berichtet Andreas Grzesko, Chef der Stadtwerke Wismar. Sein Unternehmen habe Lieferverträge für Strom und Gas für die MV Werften Wismar GmbH, die MV Werften Stralsund GmbH, die MV Werften Rostock GmbH sowie eine Tochtergesellschaft, die MV Werften Fertigmodule GmbH. Auch Grzesko sagt: derzeit keine Infos.

MV Werften setzen auf Verhandlungen mit Bund und Land

Die MV Werften haben Anfang April Geschäftspartner darüber informiert, dass sie Rechnungen für zwei der Kreuzfahrtschiffe vorerst nicht begleichen können. Bis Ende Juni sind die meisten der 3100 Beschäftigten in Kurzarbeit; begründet mit der Corona-Krise. Mit Landes- und Bundesregierung laufen derzeit Gespräche über eine Staatshilfe; von 600 Millionen Euro über die Staatsbank KfW ist die Rede, die allein für 2020 nötig wären.

Auch hier liefen die Gespräche „intensiv“, so Werftensprecher Sprunk. Zu Ergebnissen werde man sich „zum entsprechenden Zeitpunkt“ äußern.

Dokument legt nahe: Staatshilfe für Werften steht längst fest

„Es wird weiter verhandelt“, heißt es auch aus dem Wirtschaftsministerium. Dabei steht womöglich längst fest, dass Staatsgeld an die MV Werften fließt. In einer Erklärung der Landesregierung vom 16. Mai heißt es: „Bund und Land unterstützen sie (die Werften) mit einem dreistelligen Millionenbetrag bis zum Jahresende.“ Den Linken im Landtag ist das „zu faktisch“, so Finanzexpertin Jeannine Rösler. Sie werde nachhaken.

Laut Ministerium liegen bislang zwölf Anträge auf Staatshilfe von Werften-Zulieferern vor; Gesamtsumme: 2,7 Millionen Euro. Zu den Stadtwerken Wismar äußere man sich nicht.

Bei ihm sei noch kein Hilfsgeld als Kredit angekommen, sagt Axel von Kothen, Schweißer-Firma GKO. Er fordert gut 300 000 Euro für erbrachte Leistungen von den Werften. Haken am Schutzfonds des Landes: Die Werften müssten sämtliche Ansprüche bestätigen, hätten ihm allerdings Mahnbescheide zurückgewiesen.

Von Frank Pubantz