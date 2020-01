Millionen für Bomben-Bergung in MV: Diese Gebiete sind massiv betroffen

Rostock

Es muss erst was passieren, damit etwas passiert: Nach dem folgenschweren Großbrand im Wald bei Lübtheen im Sommer 2019, mit ausgelöst durch alte Militärmunition, will das Land die Bergung von Bomben und Granaten forcieren.

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) kündigt an: Zunächst sollen 1000-Meter-Streifen rund um belastete Kern-Flächen von Kampfmitteln beräumt werden, um Siedlungen zu schützen. 27 Millionen Euro gibt der Bund für die kommenden fünf Jahre für die Kampfmittel-Bergung in MV dazu. 146 Millionen bis 2037.

Caffier : Beräumung an Land wird Jahrzehnte dauern

Denn so lange werde die Beräumung mindestens dauern, schätzt Caffier. Nach Brandenburg sei MV in einem Ranking auf Platz zwei der am stärksten belasteten Bundesländer bestätigt. In MV sind allein 28 400 Hektar Wald schwer mit Bomben und Granaten belastet, aus Weltkriegen und von Schießübungen seit der Kaiserzeit. Zehn Prozent des Waldes in MV. Hunderte Flächen hat der Munitionsbergungsdienst, gut 30 Beschäftigte, gelistet.

Massiv betroffen sind zum Beispiel Wismar, Rostock, Schwerin, die Lübtheener Heide, die Region um Torgelow und Pasewalk oder die Insel Usedom – frühere Rüstungs- oder Militärstandorte. Bisher fehlt Geld zur Beseitigung. Das soll sich laut Caffier jetzt ändern. Haken: Die neue Strategie lässt die Ostsee dabei weiterhin außer Acht. Hier schlummern nach neuen Erkenntnissen der Munition-Experten Kampfmittel auf einer Fläche von 15 138 Quadratkilometern. Zuvor waren 650 angenommen worden.

Stadt Rostock wünscht sich Hilfe rund um Bombenfunde

Große Städte haben immer wieder mit Bombenfunden zu tun. Vor allem Weltkriegsmunition sei ein Problem, sagt Rostocks Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD). „Dies betrifft unter anderem die bundeseigenen Wasserflächen nördlich der alten Neptunwerft.“ Er wünscht sich Beteiligung von Bund und Land an Sicherungs- und Evakuierungskosten. Nicht nur bei der Entschärfung.

Bisher hat MV pro Jahr rund zwei Millionen Euro für das Bergen von Kampfmitteln ausgegeben. Schätzungen gehen von bis zu 300 Millionen Euro aus, die insgesamt nötig wären – nur um die Waldflächen von Bund und Land zu sichern. Durch mehr Bundesgeld solle es einen neuen Kurs geben. „Wir wollen jetzt als ersten Schritt die 1000-Meter-Streifen freiräumen“, so Caffier. Also teils besiedelte Areale rund um bekannte Waldflächen voller Munition, die früher zum Beispiel von Wehrmacht, NVA oder Bundeswehr genutzt wurden. Beim Großbrand bei Lübtheen stellte sich dies als Problem heraus, als einige Dörfer evakuiert werden mussten. Dafür solle mehr Personal für das Auffinden der Munition eingestellt werden.

Experte warnt: Irgendwann rosten Bomben in der Ostsee durch

Die Bombenbelastung der Ostsee bleibt aber weiter ein ungelöstes Problem. Etwa wegen Phosphorfunden vor der Küste Usedoms, wo im Zweiten Weltkrieg Bomben landeten. Der Munitionsexperte Stefan Nehring sieht Anwohner und Urlauber in Gefahr – und fordert seit Jahren, dass die Bergung generell forciert wird. Früher oder später würden die Bomben durchgerostet sein und Giftstoffe freisetzen. Bund und Land schoben sich stets gegenseitig die Verantwortung zu.

Für Peter Ritter, Innenexperte der Linke im Landtag, ist auch das Mehr an Geld zu wenig. „Allen Beteiligten ist klar, dass das Geld nicht ausreichen wird“, sagt er. Die Herausforderungen seien viel größer. Ritter pocht vor allem darauf, dass endlich in der Ostsee mehr gegen die Kampfmittel-Belastung unternommen wird.

Noch unkonkret: Ostseeländer wollen Bergung vereint angehen

„Die Ostsee ist noch eine besondere Herausforderung“, so Caffier. Man wisse, wo Kampfmittel Ende des Zweiten Weltkriegs verklappt wurden. Er sehe den Bund in der Pflicht. CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Stein hatte über die Konferenz der Ostseeparlamentarier eine Debatte eingestoßen. Ziel: Anrainer sollten das Munitionsproblem in der Ostsee endlich gemeinsam angehen. Für Nord- und Ostsee schätze er die anstehenden Bergungskosten auf „einen zweistelligen Milliardenbetrag“. Stein: „Noch ist es nicht zu spät.“

Von Frank Pubantz