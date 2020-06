Millionenschaden: Betrug mit Corona-Soforthilfen in MV aufgedeckt

Schwerin

Die Staatsanwaltschaften in MV ermitteln in 70 Verfahren wegen Betrugsverdachts in Zusammenhang mit Corona. Dabei entstand nach Angaben von Justizministerium und Generalstaatsanwaltschaft ein „möglicher Gesamtschaden“ von rund zwei Millionen Euro.

Staatsanwaltschaft spricht von „Organisation“

In einem Fall geht es um 60 Anträge auf staatliche Corona-Soforthilfen, die beim Schweriner Landesförderinstitut gestellt wurden. Alle Anträge enthielten ähnliche Angaben und gehen auf eine Gruppe von Tatverdächtigen zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft spricht von einer „Organisation“, macht aber keine weiteren Angaben. Insgesamt beantragte die Gruppe 1,5 Millionen Euro mit betrügerischer Absicht, so der Vorwurf der Ermittler. Das Geld wurde nicht ausgezahlt.

Ganoven nutzen Angst aus

In 69 weiteren Ermittlungsverfahren gehen die Behörden von einem Gesamtschaden von 570 000 Euro aus. Darunter seien auch Fälle, bei denen Ganoven die Angst vor dem Virus ausnutzten und versuchten, andere Menschen zu betrügen. „Diese Ausnahmesituation wird von so manchem Kriminellen dreist ausgenutzt“, sagt Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU).

Von Gerald Kleine Wördemann