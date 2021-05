Rostock

Durchbruch bei der Beräumung von Bomben oder Torpedos in der Ostsee? Mobile Hightech-Plattformen sollen auf dem Wasser platziert werden, um Kampfmittel vom Meeresgrund zu holen. So sieht es ein Modellprojekt, gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium, vor.

Die Zeit drängt: 300 000 Tonnen Kampfmittel liegen laut Experten in der Ostsee – aus Weltkriegen oder von anderer militärischer Nutzung. Minen, Torpedos, Munition. 1,3 Millionen Tonnen sind es in der Nordsee. Viele sind fast durchgerostet – tickende Zeitbomben, Gefahr für Mensch und Umwelt.

Stein: Ziel sollte sein, das Problem in 20 Jahren zu beseitigen

Dieses Problem müsse „in den nächsten 15 bis 20 Jahren beseitigt werden“, erklärt Peter Stein, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Rostock. Er setzt sich seit Jahren im Bundestag und der Ostseeparlamentarier-Konferenz dafür ein, dass europaweit endlich alte Kampfmittel aus den Meeren gefischt werden. Es bestehe die Gefahr, dass die Kampfmittel durchrosten und irgendwann detonieren, andere Giftstoffe, wie Senfgas, absondern. Oder aber Terroristen könnten mit den Kampfmitteln Schaden anrichten, so Stein.

An vielen Stellen in der Ostsee sind Kampfmittelfunde bekannt. Quelle: Benjamin Barz

Der Bundestag hat die Bundesregierung jetzt beauftragt, das Problem umfassend anzupacken. Ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Projekt zum Zwecke der Marktforschung zeigt, wie es funktionieren könnte: große Hightech-Plattformen, die von Robotern am Meeresgrund mit lokalisierten Kampfmitteln beschickt werden. Ziel sei die „Entwicklung von Verfahren und Technologie zur Kampfmittelräumung im Meer“, so Ministeriumssprecherin Susanne Ungrad. „Dies ermöglicht es deutschen Firmen, ein international einsetzbares Know-how zu entwickeln.“

Ein Dutzend Plattformen in Nord- und Ostsee?

CDU-Mann Stein drängt: Es seien innovative Lösungen von Industrie und Forschung gefragt. „Wir müssen das Ganze auf einen industriellen Maßstab hochskalieren“, sagt Stein. Er könne sich in Nord- und Ostsee „ein Dutzend“ Plattformen vorstellen. Eine erste Ausschreibung müsste in „spätestens zwei Jahren“ vorliegen. Stein sieht die Chance für deutsche Unternehmen, Innovationsführer bei der Bergung von Kampfmitteln weltweit zu werden.

Skeptisch ist Meeresbiologe Stefan Nehring, der die Bergung der Kampfmittel seit 20 Jahren anmahnt. Ein Pilotprojekt sei zu wenig. Und in 20 Jahren sei das Kampfmittel-Thema auch nicht in Nord- und Ostsee zu beseitigen.

Ministerium: Kampfmittel auf 15 000 Quadratkilometern möglich

Wo die Minen und Bomben in der Ostsee liegen, ist größtenteils bekannt. Das Innenministerium in Schwerin hat zuletzt deutlich vergrößert: Das Kampfmittel-Kataster führt jetzt 15 138 Quadratkilometer Wasserfläche an MV-Küsten, zuvor waren es 650. Neu aufgenommen worden seien frühere Schießgebiete seit der Kaiserzeit.

Rund 300 geplante Einsätze habe der Munitionsbergungsdienst im Vorjahr gehabt, darunter auch in der Ostsee, etwa bei der Beräumung von Kampfmitteln für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 oder die Anbindung von Offshore-Windparks.

Von Frank Pubantz