Minenjagdboot „Grömitz“ zur Reparatur auf der Peene-Werft

Wolgast

Am Dienstagmorgen passierte das Minenjagdboot „Grömitz“, das beim 5. Minensuchgeschwader in Kiel stationiert ist, die Peenebrücke in Wolgast, um dann weiter zur Peene-Werft zu fahren. Die Brückenpassage von Marineschiffen ist für Zuschauer immer wieder ein Hingucker.

Wie von Werftsprecher Oliver Grün zu erfahren war, beginnt die Peene-Werft, die zu Naval Vessel Lürssen (NVL) gehört, in dieser Woche mit der planmäßigen Instandsetzung des Minenjagdbootes „Grömitz“. Die Wolgaster Werft gilt als Spezialist für Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für Einheiten der Deutschen Marine sowie für Behördenschiffe und lokale Schiffsbetreiber. Die hohe Qualität der abgelieferten Arbeit bei Instandsetzungen und Reparaturen ist ebenso sprichwörtlich wie im Neubaubereich.

Von Tilo Wallrodt