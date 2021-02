Rostock/ Wismar

Die Corona-Pandemie trifft den Arbeitsmarkt hart: Viele Mecklenburger sind in Kurzarbeit, die Arbeitslosenzahlen steigen. Auch geringfügig Beschäftigte bekommen die Folgen der Pandemie zu spüren: Weil Restaurants, Shops, Clubs, Kinos und Hotels vorerst geschlossen bleiben müssen, fallen beliebte Minijobs weg. Kellnern oder Hotelzimmer putzen zum Beispiel.

Viele Studenten haben einen Nebenjob im Gastgewerbe, mit denen sie ihren Lebensunterhalt finanzieren. Die Einkommensquelle fällt jetzt weg. Doch es gibt Alternativen, mit denen sie sich im Lockdown etwas dazuverdienen können.

„Aktuell gibt es auffallend wenig Minijobs in der Gastronomie, der Hotellerie und der Veranstaltungsbranche. Auch im Textileinzelhandel sind viele Stellen für geringfügig Beschäftigte weggefallen“, bestätigt Liane Meyer-Mierke von der Agentur für Arbeit in Rostock.

Supermärkte, Pflege und Handwerk suchen Aushilfen

Andere Branchen suchen hingegen Aushilfen. Der Lebensmittelhandel beispielsweise. Netto Marken-Discount und Lidl suchen Aushilfen, die in ihren Filialen in und um Rostock sowie in Nordwestmecklenburg und Wismar Regale auffüllen. Statt Lebensmittel Drogerieartikel einsortieren – auch das geht. Die Impulse One GmbH beispielsweise will für mehrere Drogerien in Rostock, Bad Doberan und Nordwestmecklenburg neue Leute gewinnen.

Buchstäblich ihre Brötchen verdienen können Studenten auch: Die Bäckerei Junge stellt an mehreren Standorten in Rostock Minijobber ein, in Grevesmühlen sucht Dallmeyers Backhus Personal im Verkauf. Wer lieber aus der Ferne Kunden betreut, findet eine passende Beschäftigung bei Unternehmen wie der SIV. AG in Rostock, die Minijobber als Callcenter-Agents einstellt.

Viel Auswahl gibt es im sozialen Bereich. In Rostock sucht der Studentenring beispielsweise neue Nachhilfelehrer, der AWO-Sozialdienst braucht Verstärkung für die Nachtwache in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke. Die Obdachlosenhilfe der Hansestadt stellt Betreuer ein.

Bewerber schauen sich anderweitig um

Ebenfalls gesucht werden Parkraumkontrolleure und Handwerker. Aktuell gefragt sind beispielsweise Gebäudereiniger. Mecklenburger Baumärkte wie Toom heuern Minijobber an, um Bestellungen an Kunden auszuliefern. Fahrdienst-Mitarbeiter sind auch in der Pflege gefragt. Die DHL sucht Postboten, die etwa in Wismar Briefe zustellen.

Dass Bewerber in Corona-Zeiten nach Alternativen zu wegfallenden Betätigungsfeldern Ausschau halten, lässt sich aus einer Analyse des Jobportals Stepstone schließen. Demnach gab mehr als 50 Prozent der Jobsuchenden an, 2020 ihre Suchkriterien auf neue Branchen und Bereiche ausgeweitet zu haben. Das Suchwort „Minijob“ gaben im Jahr 2020 gut 90 Prozent mehr User ein als im Vorjahr.

Onlinesuche statt Flurfunk

Nicht nur die Auswahl, auch die Jobsuche hat sich durch die Corona-Pandemie und den Lockdown verändert. Da sich der Alltag vieler Studenten aktuell vorwiegend zu Hause abspielt und die Jobsuche am Schwarzen Brett oder via Flurfunk in der Uni nicht möglich ist, gewinnt die Internet-Recherche an Bedeutung. In der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, aber auch auf Plattformen wie Stepstone, Indeed oder Ebay Kleinanzeigen sowie über Social-Media-Kanäle wie LinkedIn annoncieren Mecklenburger Unternehmen Minijobs auf 450-Euro-Basis.

Vergleichsweise krisensicher zeigt sich das Stellen-Angebot von Privatpersonen: Über die Haushaltsjob-Börse der Online-Plattform „Minijob-Zentrale“ suchen Mecklenburger Babysitter, Haushaltshilfen oder Nachhilfelehrer – trotz Corona-Regeln wie dem Abstandsgebot.

Hotel- und Gastrobranche in Startlöchern

Sofern es absehbar ist, dass die Saison starten kann, werden auch wieder verstärkt Stellen in Tourismus, Service und Kundenbetreuung zur Verfügung stehen, ist die Rostocker Arbeitsmarktexpertin Liane Meyer-Mierke überzeugt. Das betreffe im Übrigen auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Die Hotel- und Gastrobranche ist „schon in Lauerstellung. Die Stellen sind schon da und müssen nur noch freigeschaltet werden.“ Deshalb rät sie Arbeitssuchenden, sich jetzt schon online bei der Jobbörse der Agentur für Arbeit anzumelden. Dann würden sie rechtzeitig informiert, sobald die Jobs verfügbar sind.

