Das große Sterben der Kastanien in MV

Herbstzeit ist Kastanienzeit. In Wäldern und Parks, an Straßenrändern und Biergärten lassen die Bäume jetzt wieder ihre Früchte zu Boden fallen – zur Freude der Kinder, die aus den braunen Samen knubbelige Kastanienmännchen basteln. Doch vielen Rosskastanien in Mecklenburg-Vorpommern geht es schlecht. Seit Jahren machen gefährliche Feinde den Bäumen zu schaffen: die Miniermotte und vor allem das Bakterium Pseudomonas. Und der Klimawandel verschärft die Lage für die Kastanien zusätzlich.

„Geschätzt wird, dass etwa 50 Prozent aller Kastanien in Deutschland befallen sind“, sagt die Geschäftsführerin des Naturschutzbundes MV ( Nabu), Rica Münchberger. Gesonderte Zahlen für den Nordosten gibt es nicht. Von Miniermotten würden ausschließlich die weiß blühenden Rosskastanien befallen, von Pseudomonas allerdings auch die rot blühenden.

Winzige Motten breiten sich schnell aus

Die wenige Millimeter kleinen Miniermotten wurden 1989 erstmals in Deutschland festgestellt. Seither haben sich die Falter ausgebreitet – auch in MV. Den Todesstoß geben die Motten, deren Larven die Kastanienblätter zerstören, den Bäumen zwar nicht. Aber sie schwächen die Kastanien, lassen die Blätter braun werden – und sie machen die Kastanien anfälliger für Pilze und Bakterien wie Pseudomonas, erklärt der Leiter der Landeswaldschutzmeldestelle in Schwerin, Mathis Jansen.

Hinzu kommen Hitze und Dürre, die den Pilzbefall zusätzlich befördern. Und das kann letztlich dazu führen, dass der ganze Baum abstirbt.

Kastanien können 300 Jahre alt werden Die Gewöhnliche Rosskastanie(Aesculus hippocastanum) stammt ursprünglich aus dem Balkan. Sie kann bis zu 30 Meter hoch und 300 Jahre alt werden. Der Baum hat keine wirtschaftliche Bedeutung, wird aber oft als Straßenbaum angepflanzt und ist beliebt als Schattenspender, etwa in Biergärten. Die den Edelkastanienähnlichen Samen wurden einst von den Osmanen als Pferdefutter und als Heilmittel gegen Pferdehusten nach Mitteleuropa mitgebracht. Daher diente auch der Name Rosskastanie der Unterscheidung.

„Wenn an der Rinde schwarze Flecken zu sehen sind und Pilze aus dem Stamm wachsen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass die Kastanie mit Pseudomonas befallen ist“, sagt die Geschäftsführerin des Bunds für Umwelt und Naturschutz MV, Corinna Cwielag. Das Kastaniensammeln sei ein guter Anlass, genauer hinzusehen, wie es den Bäumen geht.

Laub entfernen, um Befall zu verhindern

„Man kann den Kastanien helfen, indem man das herabgefallene Laub entfernt“, betont Corinna Cwielag. Denn in dem Laub überwintern die Miniermotten. In einigen Dörfern gebe es bereits solche Laubaktionen, ergänzt Mathis Jansen: „Wenn am Dorfplatz drei, vier Kastanien stehen, macht das Laubsammeln Sinn, damit die Bäume im nächsten Frühjahr nicht wieder befallen werden.“

Die Behandlung kranker Kastanien ist kaum möglich. In der Regel sei der Befall so weit vorangeschritten, dass die betroffenen Bäume „aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen“, teilt das Schweriner Umweltministerium mit. Zwar könnten kranke Kastanien zurückgeschnitten oder gesichert werden, ein Überleben „jedoch nicht erzielt werden“.

Auch andere Baumarten leiden unter Klimawandel

So mussten vor einigen Jahren 75 befallene Kastanien bei Kalkhorst gefällt werden. Auch auf Rügen bei Reischvitz sei eine ganze Kastanienallee entfernt worden, sagt Corinna Cwielag. Ob das nötig gewesen sei, sei jedoch fraglich. Einige Bäume könnten überleben, auch wenn der Nachbarbaum befallen sei.

Die Folgen des Klimawandels setzen nicht nur der Kastanie stark zu. Vor allem die Fichte leide, erklärt Mathis Jansen. Durch Dürre und hohe Temperaturen werde die massenhafte Verbreitung von Borkenkäfern begünstigt. Fichten haben einen Anteil von sieben Prozent der Waldfläche in MV. Auch die Buchen (Anteil: zwölf Prozent) hätten „erhebliche Probleme“ an einigen Standorten, etwa an ungeschützten Waldrändern oder auf Hügelkuppen.

