Klima-Killer: So viel CO2 stoßen die Dienstwagen der Landesminister in MV aus

Sie sind groß und meistens extrem umweltschädlich: Die Dienstwagen von Ministern und Landtags-Repräsentanten in MV stehen massiv in der Kritik. Grund: Die Mehrzahl der Autos schleudert weit mehr giftiges Kohlendioxid in die Luft, als die EU erlaubt.

Rekordhalter der Regierung ist die Mercedes S-Klasse von Innenminister Lorenz Caffier mit 197 Gramm CO2 je Kilometer. Dagegen fährt Energieminister Christian Pegel einen 7er BMW mit nur 52 Gramm CO2-Ausstoß. Auch im Landtag reißen CO2-Werte bei Autos die EU-Vorgabe. Da Hersteller-Angaben zweifelhaft seien, liege der Ausstoß gar um ein Vielfaches höher, sagen Vertreter von Umweltverbänden. Sie fordern ein Umsteuern.

Regierung: „ Dienstwagen als rollendes Büro“

Die Landesregierung hat für die Wahl von Autos der Oberklasse für Minister eine einfache Erklärung. „Die Dienstwagen müssen funktional sein. Sie sind rollendes Büro“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. Außerdem seien „Preis und CO2-Ausstoß wichtig“. Ist das so?

Auffällig bei Autos von Spitzen-Politikern in MV: Es handelt sich oft um Karossen mit Spitzen-Motorisierung von 280 bis über 300 PS. Die Unterschiede beim CO2-Ausstoß nach neuestem WLTP-Messverfahren sind groß. Größter Klima-Killer ist demnach das Dienstauto von Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), ein Mercedes S350 d 4Matic lang mit 197 Gramm CO2-Ausstoß je Kilometer. Es folgt CDU-Wirtschaftsminister Harry Glawe ( Mercedes S350 d 4Matic) mit 195 Gramm. Die Autos von Umweltminister Till Backhaus und Bildungsministerin Bettina Martin (beide SPD), ein Audi A8 50 TDI Quattro und ein Mercedes S400 d 4Matic, pusten jeweils 194 Gramm CO2 aus dem Auspuff. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) rollt im BMW 740Ld x Drive durchs Land – 142 Gramm, gemessen nach einem älteren Verfahren.

Pegel fährt Hybrid-Auto, Backhaus zeigt sich überrascht

Positiv fällt Energieminister Christian Pegel ( SPD) auf, der ein Hybrid-Plugin-Fahrzeug als Dienstwagen nutzt, einen BMW 745e iPerformance. CO2-Ausstoß: 52 Gramm. „Ich habe mich bewusst für ein emissionsarmes Hybridauto entschieden“, sagt Pegel. Gleiches gelte für seine Staatssekretärin, die einen Mercedes E 350e (49 Gramm) fährt. „Wir wollen die Elektromobilität so weit, wie es unsere Tätigkeiten zulassen, nutzen“, so Pegel.

Warum der Umweltminister das anders handhabt – Backhaus gibt sich auf OZ-Anfrage überrascht. Die Zahlen seien ihm „erst seit wenigen Tagen bekannt“. Er lasse Alternativen prüfen. Caffier hält die CO2-Zahl seines Mercedes für „nicht vergleichbar“. Die Deutsche Umwelthilfe widerspricht: 197 g/km – das treffe laut neuem Messverfahren zu. Allerdings seien die realen Messdaten in der Praxis weit höher, belegt durch eine internationale Studie. Demnach liege Caffiers Auto bei 227 g/km. Backhaus komme auf 231, Glawe sogar auf 249.

Umwelthilfe kritisiert „Schaufahren gegen den Klimaschutz“

Umweltverbände kritisieren die Dienstwagen-Wahl scharf. Corinna Cwielag, Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) MV, fordert: Die Regierung müsse CO2-Obergrenzen festlegen und die Flotte auf Elektro-Fahrzeuge umrüsten. Barbara Metz, Deutsche Umwelthilfe, kritisiert ein „Schaufahren gegen den Klimaschutz“. Das Dienstwagen-Privileg gehöre abgeschafft; „anders scheinen die Regierenden offensichtlich nicht zur Vernunft zu bringen zu sein“.

Grünen-Landeschefin Claudia Schulz sieht bei der Landespolitik „eine besondere Vorbildwirkung“. In Zeiten von Klima-Demos und Abgas-Skandalen sei es nicht nachvollziehbar, „wieso Umweltaspekte offenbar keine Rolle spielen“. Schulz rät: Bei Dienstfahrten reichten auch mal Bus und Bahn.

Landtagspräsidentin Hesse : Nehme die Kritik an

Kritik gibt es auch am Landtag. Anlass: Präsidentin Birgit Hesse ( SPD) wechselte auf einen blauen Audi mit knapp 300 PS. Der A8 50 TDI Quattro in Langversion stößt laut Hersteller 159 Gramm CO2 aus. Allerdings sind alle Landtags-Angaben nach altem NEFZ-Messerverfahren. Neu wären sie je nach Modell um etwa 20 bis 30 Prozent höher. Schlechte Vorbildwirkung heißt es von Umwelthilfe, Grünen und BUND. Hesse reagiert: „Ich nehme die Kritik an.“ Der Landtag prüfe Alternativen.

Minister, Autos, CO2-Abdruck Vergleich der Modelle mit CO2-Ausstoß (g/km): Regierung:Innenminister Lorenz Caffier ( CDU): Mercedes S 350 d 4Matic lang – 197.Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU): BMW 730d xDrive – 185.Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD): Audi A8 50 TDI quattro – 192. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU): Mercedes S 350 d 4Matic – 195.Umweltminister Till Backhaus ( SPD): Audi A8 50 TDI quattro – 194.Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD): Mercedes S 400 d 4Matic – 194.Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD): Audi A8 50 TDI quattro – 191.Energieminister Christian Pegel ( SPD): BMW 745e iPerformance – 52. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD): BMW 740Ld xDrive – 142*. Landtag:Präsidentin Birgit Hesse ( SPD): Audi A8 lang 50 TDI quattro – 159*.Vizepräsidentin Beate Schlupp ( CDU): Audi A6 Limo design 40 TDI quattro – 119*. Vizepräsidentin Mignon Schwenke (Linke): Audi A4 Limo advanced 40 TDI quattro – 137*. Thomas Krüger (SPD-Fraktion): Audi A8 lang 50 TDI quattro – 146*. Vincent Kokert (CDU-Fraktion): Audi A8 lang 50 TDI quattro – 156*. Simone Oldenburg (Linke): Audi A6 Limo Sport 40 TDI quattro – 159*.Nikolaus Kramer ( AfD): BMW 530d xDrive Touring – 156*. Bernhard Wildt (Freie Wähler/BMV): Audi A6 Limo Sport TDI quattro – 146*. Quellen: Verwaltung/Hersteller, Angaben nach neuem WLTP-Messverfahren. * Angaben nach älterem NEFZ-Messverfahren. WLTP und NEFZ sind schwer vergleichbar. Faustregel: NEFZ-Wert plus 20 bis 30 Prozent ergibt etwa WLTP-Wert.

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, AfD, Linke und Freie Wähler/BMV fahren A8, A6 oder 5er-BMW. CO2-Werte liegen zwischen 146 und 159 Gramm – deutlich über EU-Vorgabe. Die beiden Landtags-Vizepräsidentinnen dagegen rollen emissionsärmer in A6 und A4 – 119 und 137 Gramm.

Der Landtag wolle künftig mehr auf emissionsarme Modelle setzen, kündigt ein Sprecher an. Kritisch beobachte man, dass die Herstellerangaben zum Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge oft nicht stimmen. Ein A3 e-tron (Plug-in-Hybrid) verbrauche zum Beispiel bis zum Vierfachen der vom Hersteller angegeben 1,7 Liter Benzin auf 100 Kilometern (kombiniert). „Mit diesem Faktor müsste auch der CO2-Wert multipliziert werden, um eine realistische Zahl zu erhalten.“

Satte Rabatte der Hersteller? Regierung und Landtag schweigen

Zu Leasing-Raten verraten weder Regierung noch Landtag Details. Denn sie bekämen Rabatte. Laut Erlass des Finanzministeriums darf der Dienstwagen eines Ministers 4500, der eines Staatssekretärs 4200 Euro im Jahr kosten. Gleiches gelte für Präsidentin und Fraktionschefs im Landtag, nachgeordnet: die Vize-Präsidentinnen. „Dafür bekommt ein Bürger nicht mal einen Golf geleast“, sagt ein hochrangiger Verwaltungsmitarbeiter. Andere Kunden zahlten für die Rabatte mit.

Autohersteller Audi spricht von „branchenüblichen Konditionen“ für Regierung und Landtag, Mercedes von „Preiskonditionen, die sich nach den jeweiligen Strukturen des Bundes sowie der Länder und Kommunen richten“. Details gibt es nicht.

