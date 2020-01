Minister Pegel erwartet nach schleppendem Anlauf Tempo bei Breitbandausbau

Schwerin

Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) erwartet für das neue Jahr deutliche Fortschritte beim Ausbau der Breitbandanschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern. Die Planungen und die gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibungen hätten zunächst viel Zeit in Anspruch genommen. Doch nun komme die Umsetzung voran. „Wir hatten 93 Projekte in das Förderprogramm des Bundes bekommen. Inzwischen sind 65 davon vertraglich gebunden oder im Bau“, sagte Pegel der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.

Aus dem Bundesprogramm für den Breitbandausbau in unterversorgten ländlichen Regionen erhält Mecklenburg-Vorpommern rund 850 Millionen Euro. Das Land legt etwa eine halbe Milliarde drauf, so dass insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro für schnelleres Internet zur Verfügung stehen.

Von dpa/RND