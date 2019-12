Schwerin

Die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest wird nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus ( SPD) immer stärker. Die Seuche befinde sich in Westpolen in einer „Phase des maximalen Wachstums“, sagte Backhaus ( SPD) am Montag in Schwerin unter Berufung auf das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald. „In den nächsten Wochen müssen wir daher mit stetig steigenden Fallzahlen sowie mit einer weiteren und vor allem schwer abzuschätzenden Ausbreitung des Geschehens rechnen.“

Brandenburg wolle deshalb in den nächsten Tagen einen Zaun auf dem Oderdeich errichten, so Backhaus. Mecklenburg-Vorpommern habe im vergangenen Jahr 50 Kilometer Elektrozaun angeschafft, um im Falle eines Ausbruchs Fundorte infizierter Tiere weiträumig absperren zu können. So sollen mögliche weitere infizierte Tiere im Sperrkreis gehalten und eine Ausbreitung der Seuche verhindert werden.

Kein Fall in Deutschland bekannt

In Deutschland ist bisher kein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem Wild- oder Hausschwein bekannt. Schon beim ersten Nachweis drohen wirtschaftliche Folgen: Schweinefleischexporte in Länder außerhalb der EU wie nach China oder in andere asiatische Länder würden gestoppt. Innerhalb der Europäischen Union könnte der Handel hingegen weitgehend aufrechterhalten werden.

In China hat die Krankheit die Schweinebestände stark dezimiert und die Fleischpreise deutlich in die Höhe getrieben – und damit die Lebenshaltungskosten insgesamt.

